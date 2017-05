Koop een Golf R32 met 547 pk op Marktplaats

Deze auto vereist een behoorlijke grote pet.

Afgelopen week ging collega @casperh nog op pad met de Golf IV R32 (aankoopadvies). Zoals bij vele snelle Golfjes het geval is, was het exemplaar waar hij in reed al niet helemaal standaard meer. De modificaties aan die R32 vallen echter in het niet bij wat er allemaal vertimmerd is aan deze Golf V R32 op Marktplaats. De zespitter in het vooronder is in dit geval namelijk opgepompt tot liefst 547 pk.

De origineel Nederlandse R32 is onder handen genomen door de Nederlandse tuner TVS Engineering. Handig is dat dit bedrijfje zich ook wel ‘De DSG Dokter’ noemt. Dankzij het toegenomen vermogen en koppel krijgen de koppelingen het namelijk flink te verduren in deze loeihete hatch. Maar dat zou door de nodige aanpassingen dus geen probleem moeten vormen.

Om het vermogen uit de V6 met de kleine blokhoek te peuren heeft TVS de ECU een beetje getweaked en er, zoals de verkoper het zelf omschrijft, een joekel van een turbo opgeschroefd. Kijk, daar houd ik van, dat soort bewoordingen. De verkoper omschrijft de mods zelf als ‘Stage 3’ tuning. Daar houd ik dan weer iets minder van, want het is een beetje een loze term waar iedereen iets anders onder verstaat.

Enfin, harde cijfers zijn gelukkig minder bruikbaar voor verschillende interpretaties. De modificaties kostten al met al zo’n 20.000 Euro en de Golf knalt nu met launch control geactiveerd in 3,0 seconden naar de honderd. Daarmee jaag je menig recente Ferrari dus de stuipen op het lijf.

Maar, wat betaal je nou voor zo’n ding? Iedereen weet immers dat je tweedehands vaak maar weinig terugkrijgt voor dure modificaties, want toekomstige kopers zijn toch bang dat ze een afgetrapt hok kopen. In dit geval ligt de vraagprijs op 25.990 Euro. Kijken we naar andere, min of meer vergelijkbare Golf R32jes met dezelfde leeftijd en kilometerstand 114.014 op Marktplaats, dan is het verschil zo’n 10.000 Euro. Een schappelijk bedrag voor deze Ferrari-killer, of brand jij je vingers niet aan deze hete hatch?

Bedankt Jassin voor de tip!