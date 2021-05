Waarom kost deze Golf R32 occasion 65.000 euro? - Autoblog.nl

Een goede Volkswagen Golf R32 occasion is niet perse goedkoop, maar ook niet zo schreeuwend duur. Is het schandalig om 65.000 euro te vragen voor een R32?

De Volkswagen Golf is een allemansvriend. Dan bedoelen we vooral dat iedereen die ook maar wat geld over heeft voor een auto, een Golf kan betalen. Als startersauto heb je er al een voor een paar honderd euro, als degelijke middenklasser kun je hem nieuw krijgen voor een hoop budgetten en ook voor de liefhebbers van heet spul is er met de GTI- en R-modellen keuze zat. Het is typisch zo’n auto waar de prijzen competitief zijn op Marktplaats, omdat jouwe een betere deal moet zijn dan de tig andere die er te koop zijn.

Uniek!1!11!!1!

Zo lukt het je in theorie makkelijk om relatief goedkoop een Golf (IV) R32 occasion te bemachtigen. Met zo veel keuze lijkt het onnodig om 65.000(!) euro stuk te slaan op een Golf IV R32 uit 2003. De advertentie zegt echter dat deze prijs is gebaseerd op hoe uniek de auto is in Nederland en hoe veel werk erin zit. Het moet gezegd worden, daar zit een kern van waarheid in.

Onjuist

Marktplaats vult altijd de standaardwaarden van een auto in als je hem als occasion aanbiedt, maar wij kunnen je alvast verklappen: dat de auto 241 pk levert is onjuist. Nee, probeer eens het dubbele. Dan kom je al iets dichter in de buurt.

HGP

Yep: dit is een Golf die aangepakt is door HGP. Deze Duitse tuner weet al jaren Golfjes zo om te bouwen dat supercars pesten kinderspel is. Ook deze Golf R32 occasion moet dat prima kunnen. De motor is nog standaard (3.2 liter V6 met 4MOTION vierwielaandrijving) maar de joekel van een turbo erop is zeker niet standaard. Volgens de advertentie ligt het pk-aantal nu op 485 stuks. Helaas ontbreken verdere specificaties, voor zover die er zijn. Daar is de advertentie wat karig over.

Transmissie

Waar we bijvoorbeeld wel meer over zouden willen weten, is de versnellingsbak van deze Golf R32 occasion. We zien namelijk een versnellingspook die niet zou misstaan in een raceauto. Dit lijkt een dog ring-bak te zijn zoals in de Abarth 695 Biposto. Als iemand in de reacties hier meer over weet, educatie daarover is meer dan welkom. Goed, dat is er dus ook aan veranderd. De staat van de auto lijkt prima met 111.995 gereden kilometers en naar verluidt 65.000 euro aan modificaties.

Akkoord?

Het blijft natuurlijk altijd maar de vraag of het geld wat je aan een auto verspijkert, ook daadwerkelijk terug te vinden is in de waarde. Is die 65.000 euro voor deze Golf R32 occasion té ambitieus? Of zou jij dit, gezien het werk eraan, er makkelijk voor uitgeven? Een gloednieuwe Golf (VIII) R kost namelijk 65.490 euro. Toegegeven, die houdt het bij ‘slechts’ 320 pk. Keuzes die je maakt.

Met dank aan Rachid voor de tip!