Te koop: een Volkswagen Golf die wél zeldzaam is - Autoblog.nl

Zelfs een Volkswagen Golf kan exclusief zijn. Als je maar de juiste versie te pakken hebt.

Als je een Volkswagen Golf koopt heb je duidelijk geen enkele behoefte om je te onderscheiden. Zelfs een Golf R is in Nederland geen zeldzaamheid te noemen. Als je op zoek bent naar een sportieve C-segment auto die een beetje exclusief is, kun je de Golf beter links laten liggen. Óf je kunt deze Golf R Cabrio kopen.

De C-segment cabrio is een niche die inmiddels compleet uitgestorven is, maar ten tijde van de Golf 6 bestond deze nog. Volkswagen deed daar vrolijk aan mee. Sterker nog: op een gegeven moment zaten ze zelfs met de Golf Cabrio én de Eos in deze niche.

Volkswagen deed ook iets wat de concurrentie niet deed, namelijk performance varianten uitbrengen van de Golf Cabrio. Zodoende kwam er van de Golf 6 een GTI Cabrio en als klap op de vuurpijl een R Cabrio. Daar waren ze wel tamelijk laat mee. Deze variant kwam pas in 2013, toen de Golf 7 al op de markt was.

Het dak was niet het enige verschil met de reguliere Golf R. De cabrio had 265 pk in plaats van 270 pk, maar belangrijk nog: de cabrio had gewoon voorwielaandrijving. Geen 4Motion dus, zoals een dichte Golf R dat wel altijd heeft.

Nog een verschil was de prijs. Een kleine €50.000 voor een normale Golf R was al een hoop geld, maar de Golf R Cabrio kostte nieuw €61.000. Een snelle cabrio in het C-segment is al een niche product, maar zo’n prijs helpt natuurlijk ook niet mee. De importeur had ook nooit verwacht er veel te verkopen: er werden er destijds maar vijf naar Nederland gehaald.

Via import zijn er uiteindelijk nog een handjevol bijgekomen, maar het blijft een zeldzame verschijning. Op Marktplaats is er nu een exemplaar opgedoken, een zwarte met 110.000 kilometer op de teller. De vraagprijs van €26.495 is wel stevig te noemen. Je moet er dus wat voor over hebben, wil je een zeldzame Volkswagen Golf rijden.