Koop jij deze Aston Martin voor 3.500 euro?

Nou ja, het moet eigenlijk 'Aston Martin' zijn.

Het is de droom van iedere zelfverklaarde Geheim Agent: een heuse Aston Martin voor de deur. Een Ferrari is net even te schreeuwerig, een Lamborghini nog opvallender en een Porsche is niet stijlvol genoeg. Een Aston Martin is cool, bloedmooi en bijzonder. Uiteraard kleeft er een flink nadeel aan: het prijskaartje.

Met name de eerste generatie van de Aston Martin V12 Vanquish. Dit was toentertijd het topmodel van Aston Martin. Niet zozeer in prestaties (de DB7 Vantage was nauwelijks langzamer), maar wel qua prijs. Je moest minimaal 330.000 euro meenemen naar de dealer om zo’n Edelbrit te kunnen bemachtigen. Je zou het niet denken, maar de auto is alweer bijna 10 jaar uit productie en dus een prima occasion. Kijkend naar het aanbod in Europa kunnen we constateren dat je voor zo’n 100.000 euro een redelijk exemplaar op de kop kunt tikken.

Stel dat een ton nu nog niet toereikend is. Wat moet je doen? Misschien toch maar even een boottochtje boeken vanuit Miami. Dan kun je namelijk voor een prikkie een niet van echt te onderscheiden Aston Martin Vanquish-imitatie aanschaffen. Aangezien deze maar 3.500 dollar kost, gaan we positief deze replica beoordelen. Iets met dubbeltje op de eerste rij. De wielen zijn niet origineel Aston Martin, maar dat is geen probleem. Er zijn genoeg personen in de VS die dit soort chromen jetsers onder hun Aston monteren. Aan de achterkant valt op dat de daklijn nog behoorlijk doet denken aan de donorauto, maar de achterlichten hebben wel wat van weg van de Vanquish. Ok, dat geldt ook voor de achterlichten van een Chrysler Sebring, maar dat mag de pret niet drukken.

Aan de voorzijde lijkt het wel degelijk iets op een Vanquish. Je ziet wel dat de auto iets hoger en minder breed is dan The Real Deal, maar het komt er wel degelijk in de buurt. Met andere woorden: het lijkt meer op een Vanquish dan op een DB9. Of een Tibetaanse Dwergaap. Het interieur heeft dan overduidelijk veel weg van een Ford. Maar we hebben de reviews van 2001 gelezen en daar kon het journaille ons mededelen dat het interieur heel erg veel Ford-invloeden had. Dus dit is behoorlijk waarheidsgetrouw. Op de instaplijsten is de typenaam ‘Aston Martin V12 GT’ te lezen. Opmerkelijk, daar er geen ‘GT’-uitvoering van de Vanquish was.

De basisauto is volgens de verkoper wél een GT, zij het een Mustang GT. De meeste Aston Martin replica’s die we voorbij zien komen, zijn op basis van een Jaguar. Er zit een V8 motor in, die is gekoppeld aan een vijfbak. De verkoper weet te melden dat de motor perfect loopt en de auto ook goed rijdt. Kortom, voor 3.500 euro rijdt je in een fraaie automobiel. En aangezien de motor atmosferisch is, de aandrijving op de achterwielen geschied en de transmissie handgeschakeld bediend wordt, is het ook nog in eens een wagen voor de ware purist.