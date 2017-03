Kvyat: ‘ik wil nog steeds strijden voor de titel’

Aan doorzettingsvermogen geen gebrek bij de jonge Rus.

Het kan verkeren in de Formule 1. Om deze tijd precies een jaar geleden had Daniil Kvyat net zijn eerste meters in de potente Red Bull RB12 achter de rug. Weliswaar niet zo snel als de Benzen, maar desalniettemin een machine waarmee podiums te halen waren en zelfs races gewonnen konden worden.

Dat podium komt voor Kvyat in China, waar hij knap als derde eindigt. Helaas zijn er ook mindere momenten. In Australië valt hij wegens technische problemen al in de formatieronde uit en natuurlijk is er het gedoe met de Ferrari’s. In China moet Raikkonen uitwijken voor Kvyat, waarbij Vettel uiteindelijk tegen Raikkonen rijdt. Het loopt met een sisser af, maar dat geldt niet voor de race erna, in thuisland Rusland. Daar is de race al binnen enkele bochten over voor Vettel nadat deze in de staart geramd wordt door Kvyat. De Rus zelf kan door na een extra pitstop en eindigt de race uiteindelijk als 15.

Na de race lijkt zo ongeveer de hele wereld over Kvyat te vallen. Vettel wil excuses, teamgenoot Ricciardo ook, terwijl de FIA Kvyat bestraft met drie punten op zijn licentie. Maar het zwaarste nieuws krijgt hij vier dagen later te verduren, als Red Bull naar buiten brengt dat Verstappen zijn plek zal innemen bij Red Bull en hij zelf na een jaar en vier races weer teruggezet wordt naar Toro Rosso. Het seizoen zou uiteindelijk uitlopen op een deceptie, waarbij Kvyat met grote regelmaat wordt afgetroefd door teamgenoot Sainz.

Toch krijgt de Rus dit jaar van Toro Rosso (en daarmee ook Red Bull) nog een kans zich te bewijzen. Dat aanstormend talent Pierre Gasly zijn zo goed begonnen GP2-seizoen slechts ternauwernood wist binnen te hengelen en daardoor nog niet geschikt werd geacht voor doorstroming naar de F1, heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Aan de andere kant, laten we ook vooral niet vergeten dat Kvyat heeft laten zien over het nodige talent te beschikken en hij nog behoorlijk jong is. Met zijn 22 lentes is hij slechts een paar maanden ouder dan Sainz en een jaartje ouder dan Gasly.

Hoewel zijn carrière het afgelopen jaar vooral een neerwaartse spiraal heeft meegemaakt, is hij zelf nog altijd vol vertrouwen over de toekomst. Tegenover de Spaanse krant El Mundo Deportivo laat hij weten het moeizame vorige seizoen achter zich te hebben gelaten en nu alleen nog maar vooruit te kijken. ‘Ik droom er nog steeds van om ooit voor de titel te vechten, al weet ik niet wanneer en in welke auto.’

Dit seizoen zal Kvyat moeten laten zien wat hij waard is en Sainz met enige regelmaat achter zich moeten houden om zich zo in de kijker te rijden bij andere teams. Zolang Verstappen en Ricciardo bij Red Bull blijven, lijkt er voor zowel Sainz als Kvyat geen promotie mogelijk en zal de minst presterende vermoedelijk moeten wijken voor een nieuw talent. Hoe meer Kvyat dit seizoen laat zien, hoe groter de kan dat hij mag blijven of -en dat lijkt meer voor de hand te liggen- hoe groter de kans op een zitje bij een ander team.

tl;dr: hou Daniil Kvyat dit seizoen in de gaten want hij is erop gebrand te laten zien dat hij wel degelijk een begenadigd coureur is.