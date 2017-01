Lewis Hamilton voert de swek op bij Paris Fashion Week

Onze F1-swekkerb0i wilde wellicht een nieuw model schaken, maar haalt zich in plaats daarvan de woede van een sponsor op de hals.

Modebewust als de gemiddelde reaguurder van deze site is, zal het jullie vast niet ontgaan zijn dat er deze week weer eens een modefeestje gehouden is in Parijs. Normaal gesproken een stressvolle tijd voor Doutzen’s in spe, die in deze periode volgens de geruchten hooguit een frietje eten. Één frietje, welteverstaan.

Maar, voordat je in de auto stapt om met je ellebogen te schuren tegen die van de modellen, is er wel een belangrijke kanttekening te plaatsen. Van 18 tot en met 22 januari gaat het om de mannenmode. Pas volgende week staat de haute couture op het programma en in februari is dan de normale Paris Fashion Week, oftewel die voor vrouwen. Doe met die informatie wat jou goed dunkt.

Lil’ Lewis besloot in ieder geval dat hij het evenement niet kon missen en toog naar Parijs met een paar puike outfits. Misschien dat Winnie die voor hem had klaargelegd in de ochtend, wie weet. Vervolgens deelde hij de plaatjes op Instagram. Zo kunnen anderen oh-zo-zuur naar Lewis’ haute couture kijken. Ach, je moet wat doen met je leven als de miljoenen binnenstromen en de eerste race van het seizoen nog zo lang op zich laat wachten.

Toch zit er ook voor de swek- en modehaters nog een soort van relevant staartje aan dit verhaal. Prominent Mercedes-sponsor Hugo Boss heeft namelijk in 2016 nog te kennen gegeven allerminst blij te zijn wanneer Lewis zich in kleding van andere merken hult. Lewis bezocht namelijk onder andere een show van Steve McQueen. In dit geval gaat het niet om de wijlen acteur, maar het modemerk. Dit is een concurrent van Hugo Boss en het laatste bedrijf is er dan ook enigszins verbolgen over dat hun dure uithangbord een ander merk pimpt. Wederom toont Lewis echter dat hem dat kein Flaus aus macht. Ouwe rebel is het ook.

In tegenstelling tot de originele Rebel Without a Cause heeft LH44 echter wel een doel: dit jaar VES, RIC en BOT verslaan en daarmee Senna passeren als viervoudig kampioen. Moet hij er alleen wel voor zorgen dat het Mercedes team voor die tijd niet klaar met hem is.