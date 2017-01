Lijstje: hoe populair is Aston Martin in Nederland?

Hoeveel rijden er precies rond en welke types staan er het meest op Nederlands kenteken?

In navolging van het lijstje met de populairste Lamborghini’s van ons land, besloot is ook maar even te kijken hoe het gesteld is met de Aston Martin-populatie van ons land. Stonden er destijds 222 Lambo’s op gele platen, momenteel zijn er liefst 1267 kentekens van Aston Martins bekend bij het RDW. Let wel, het gaat om kentekens die op dit moment in de database staan, het kan dus zijn dat daar nog een enkel exemplaar bij zit dat recent ge├źxporteerd of platgereden is.

Niet geheel tegen de verwachting in blijkt wel dat de nieuwere types verreweg het populairst zijn en dat het zoeken naar een klassieke Aston Martin bijna te vergelijken is met dat naar speld in een hooiberg. Opvallend is wel dat de vorig jaar ge├»ntroduceerde DB11 nu al dertien maal op gele platen is gezet, terwijl de goedkoopste Aston ooit, de Cygnet, met 12 exemplaren juist weinig succesvol is gebleken. Tja, is het nu echt een goedkope Aston Martin of toch gewoon een wel heel erg dure Toyota…

V8 Vantage (inclusief N430): 292 kentekens



DB9: 270 kentekens



DB7: 181 kentekens



Vanquish (oud en nieuw type): 94 kentekens



DBS (oud en nieuw type): 69 kentekens



Rapide: 59 kentekens



DB2 en DB2/4: 35 kentekens



V8: 33 kentekens



V12 Vantage (inclusief GT12): 25 kentekens



Virage (oud en nieuw type): 20 kentekens



DB5: 20 kentekens



DB11: 13 kentekens



DB6: 13 kentekens



DB4: 12 kentekens



Aston Martin Lagonda: 12 kentekens



Cygnet: 12 kentekens



