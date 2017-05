Man haalt nieuwe Ferrari 488 op, crasht

De eigenaar van deze 488 heeft niet de beste week van zijn leven achter de rug.

De Ferrari 488 GTB (rijtest) is een auto die je niet moet onderschatten. Met 670 pk is het al oppassen geblazen (see what I did there) en als je net achter het stuur plaatsneemt is bescheidenheid qua gasdosering wel op zijn plaats. Iets te giftig op het gas en de auto kan dingen doen waar je zelf op dat moment geen rekening mee houdt. De bestuurder van deze Ferrari kwam hier op een vervelende manier achter.

Hij had namelijk net zijn peperdure supercar opgehaald bij de dealer. Volgens de fotograaf was de auto niet eens verzekerd. Laten we hopen dat de beste man de Italiaan niet heeft gekocht van zijn laatste centen..

Het is niet bekend of de bestuurder gewond is geraakt. De airbags zijn gesprongen en de auto ligt aan één kant volledig in puin. Ook de stance van de auto is niet meer wat het geweest is. De tellerstand van de Ferrari gaf slechts 69 mijl aan.