Man probeert LaFerrari het land in te smokkelen

Een rode LaFerrari. Niemand die het ziet..

Een man uit Zuid-Afrika kocht in 2014 een Ferrari LaFerrari. Het importeren ging niet op een correcte manier en de Zuid-Afrikaanse autoriteiten namen de hypercar in beslag. Dit had te maken met het niet betalen van de nodige belastingen.

De Italiaan stond vervolgens de afgelopen drie jaar in een magazijn van de South African Revenue Service (SARS). Om de auto terug in handen te krijgen vertelde de eigenaar aan de autoriteiten dat hij de LaFerrari niet meer wilde importeren naar Zuid-Afrika. Congo zou de nieuwe bestemming worden van het rode monster.

Een dag later liep de man tegen de lamp. Bij de grens van Zuid-Afrika probeerde hij de hypercar opnieuw het land in te loodsen. Hij werd er echter uitgepikt door de grenspolitie. De LaFerrari werd opnieuw in beslag genomen en de man heeft nu een aanklacht aan zijn broek hangen. (via CarMag.co.za)