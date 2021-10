Deze unieke LaFerrari heeft een opmerkelijke kilometerstand

Wat nou, rode Ferrari’s zijn niet origineel?

De LaFerrari was niet alleen een gelimiteerde Ferrari, het was ook nog eens de opvolger van de 288 GTO, F40, F50 en de Enzo. Dit maakte de LaFerrari een auto waarmee je onmogelijk een miskoop kon doen, financieel gezien. Je moest wel het geld hebben en in de positie zijn om er überhaupt een te mógen kopen van Ferrari. Die gunst werd maar aan 499 klanten verleend.

Het gros van deze klanten bestelde de auto in het klassieke (en afgezaagde) Rosso Corsa. Dat staat natuurlijk wel het beste naast je 288 GTO, F40, F50 en Enzo in dezelfde kleur. Verder zijn er nog een aantal uitgevoerd in geel, zwart, wit en grijs. LaFerrari’s in een ander kleurtje zien we echter bijna nooit voorbijkomen.

Toch zijn ze er wel degelijk. Veilinghuis RM Sotheby’s heeft er nu eentje in de aanbieding. De auto in kwestie is strikt genomen een rode Ferrari, maar wel een hele bijzondere rode Ferrari. Dit exemplaar is namelijk uitgevoerd in een extreem donkere tint rood, genaamd ‘Vinaccia’. Deze kleur oogt een stuk chiquer dan Rosso Corsa.

Ook het interieur is erg stijlvol. Het binnenste van deze LaFerrari is uitgevoerd in een zeer fraaie kleur bruin, met de welluidende naam ‘Pelle Chiodi Di Garofano’. Deze keuze is niet zomaar uit de lucht komen vallen. De eerste eigenaar had namelijk twee klassieke Ferrari’s in zijn garage staan met een zelfde kleurstelling.

Deze auto is ook vooral gekocht om de andere Ferrari’s in de garage gezelschap te houden, want de 964 pk’s zijn niet vaak aangesproken. De eerste eigenaar deed de auto al na twee jaar van de hand en sindsdien heeft de auto grotendeels stilgestaan. Het resultaat is dat er nog maar 1.477 km op staat. Saillant detail: de kilometerteller is in miles en daarop staat te lezen… 918 mile. Dat is óf heel toevallig, óf een grapjas is bewust met deze LaFerrari gaan rijden om deze stand op de teller te krijgen.

Wat dit pareltje naar verwachting op zal brengen weten we niet, want daar doet RM Sotheby’s nog geen uitspraken over. We gaan het volgende maand zien, want dan gaat deze bijzonder stijlvolle LaFerrari onder de hamer in Londen.

Foto’s: RM Sotheby’s