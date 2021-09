LaFerrari met V12 zonder hybride onderweg

Maar dan is er wel meer V12 om van te genieten. De LaFerrari met V12 en alleen de V12 is misschien wel de ultieme en laatste echte hypercar voor de petrolhead.

Je weet dat je oud wordt als je je realiseert dat de LaFerrari, McLaren P1 en Porsche 918 Spyder inmiddels al 8-9 jaar oud zijn. De auto’s zijn alledrie al geruime tijd uit productie. En toch komen ze nog niet eens heel erg verouderd over. Integendeel.

Het enige dat misschien wel een beetje verouderd is, is de elektrotechniek aan boord van de hybride hypercars. De Porsche 918 was een elektrische hypercar met als het ware een soort range-extender (dat dan toe-val-lig een enorm dikke V8 was). De P1 was een reguliere PHEV en de LaFerrari een vrij eenvoudige hybride. Met name bij die laatste konden ze meer hun best doen, zou je denken.

LaFerrari met V12

Of minder! Want er is een LaFerrari met V12 onderweg. Daarmee bedoelen we enkel en alleen de V12. Uiteraard zijn het nog geruchten, maar wel afkomstig van Ferrari Chat. Dit forum van Ferrari-eigenaren en enthousiastelingen is de bron van vele primeurtjes en zo ook deze.

Er is een one-off commission voor een hele bijzondere (en ongetwijfeld zeer vermogende) klant. Voor hem wordt er op basis van de LaFerrari een hypercar gebouwd, zonder de elektromotor en accu In plaats daarvan zal de auto de 6.5 liter grote motor uit de 812 GTS krijgen, maar dan verder opgevoerd. Op welke wijze en tot hoever is niet bekend.

Geen elektro

Wel dat de transmissie de moderne achttraps automaat met dubbele koppeling is. De oude LaFerrari met V12 én elektromotor had nog de oude zeventraps transmissie. De auto zal de zelfde carbon monocoque krijgen als de LaFerrari. Qua uiterlijk heden is alles nog in nevelen gehuld, maar het schijnt dat de 330 P4 uit 1967 als basis heeft gediend.

Het zal dan niet de eerste Ferrari zijn die een hoedtik geeft aan de 330 P4. De 512S uit 1971 deed dat eenmaal en de de 333 SP uit 1993 deed dat andermaal. Wellicht dat de bekendste hommage aan de Ferrari 330 P4 de Glickenhaus P4/5 is. De LaFerrari ‘zoals ‘ie eigenlijk heurt’ wordt in november onthuld.

Via: Carscoops.