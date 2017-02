Max Verstappen gaat veel meer verdienen in 2017

De monnie begint nu echt binnen te rollen voor Max. En wat verdienen de andere coureurs eigenlijk momenteel?

Een nieuw seizoen, een nieuwe mogelijkheid om eens te bekijken hoeveel geld we mislopen omdat onze racecarrière niet verder strekt dan de Junkyard Race. Vorig jaar was Alonso naar verluidt de grootverdiener van het F1-startveld. Daarbij moet worden aangetekend dat er in dit soort lijstjes altijd een beetje foutmarge zit. Het is namelijk niet per se zo dat de heren coureurs hun complete contract op Instagram posten. Misschien komt dat nog ooit, over een jaar of tien.

Desalniettemin is het wel leuk om te zien hoe Max’ salaris zich verhoudt tot dat van de anderen in de F1. Het goede nieuws voor MV33 is dat hij een flinke salarisverhoging gekregen heeft. Vorig jaar was zijn salaris nog 512.000 Dollar. Eigenlijk heeft hij een doorlopende deal met Red Bull, maar zij realiseren zich ook wel dat Max wat meer moest hebben. Anders wordt de motivatie om het team te verlaten op een gegeven moment wel erg groot. Max verdient nu volgens Total Sportek drie miljoen Dollar per jaar. Kan je aardig wat helikopters voor huren.

Het is een leuke upgrade voor Max, maar er zijn nog steeds verschillende rijders die een veelvoud van zijn salaris pakken. Teamgenoot Daniel Ricciardo bijvoorbeeld toucheert 6,5 miljoen. Mercedes-newbie Bottas doet het met 8,5 miljoen. Karaoke-tijger Raikkonen pakt nog altijd minimaal 7 miljoen per jaar, maar daarmee moet hij wel zijn eigen teamgenoot Vettel ver voor zich dulden.

Vettel behoort samen met Alonso en Hamilton namelijk tot de drie échte grootverdieners in de sport. De Duitser voert de lijst aan met een basissalaris van 30 miljoen Dollar. Dankzij bonussen kan dit echter oplopen tot 50 miljoen Dollar. Daarmee zit hij in ieder geval qua salaris op Schumacher-niveau bij Ferrari. Max moet daar nog even op wachten. Check de tabel hieronder voor alle bedragen.