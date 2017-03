Max Verstappen: ik graaf die haaienvin eigenlijk wel

Max heeft een controversiële mening over de look van zijn auto.

Bij sommigen loopt het water in de mond bij het horen van de term haaienvinnensoep. Of dat ook geldt voor menig autoblog-lezer weten we niet, doch het begrip haaienvin maakt in ieder geval wel de tongen los. We hebben al flink wat geschreven over deze uitstulping op de motorkap van de F1-auto’s van 2017.

Een blik in de comments leert dat de meesten van jullie niet zitten te wachten op het aerodynamische instrument. Persoonlijk heb ik er een dubbel gevoel over. Nee, mooi vind ik het ook niet. Tegelijkertijd ben ik wel van mening dat de constructeurs een bepaalde vrijheid moeten hebben in hun ontwerpen. Het teveel beperken van die vrijheid gaat in tegen de geest van de sport. Formule 1 gaat ook over vorm volgt functie, waardoor auto’s soms mooi kunnen zijn van lelijkheid. Zo lang ze maar snel zijn.

Maar, wat vindt de Nederlander die de belangrijkste rol van ons allemaal speelt in de F1 er eigenlijk van? Dat weten we nu dankzij een interview dat GPUpdate uitvoerde met de persoon in kwestie. Max vindt de haaienvin stiekem best goed te pruimen, zo blijkt.

“Die lage achtervleugel is mooi en ik vind die haaienvin ook wel wat hebben, eigenlijk. Iedereen vindt het lelijk, ik vind het wel mooi.”

En als Max het zegt dan is het zo, in ieder geval zo lang het over de Formule 1 gaat, toch?