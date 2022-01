Salaris Max Verstappen stijgt niet mee met inflatie

Red Bull wil het contract van Max Verstappen graag verlengen, maar meer salaris betalen ho maar…

Onze held Max Verstappen deed het dan toch afgelopen seizoen: hij werd kampioen! Dat betekende feestvreugde, het waarmaken van een jongensdroom, een paar gedeelde traantjes met vader Jos en niet vergeten, een serenade van Ali Bouali. Maar het betekent natuurlijk ook gewoon dat Verstappen door zijn nieuwe status nu écht keiharde pegels gaat binnenslepen natuurlijk. To the winner go the spoils, zo werkt dat nou eenmaal, toch?

Mwah, misschien niet echt. Max Verstappen hád namelijk al een superdeal met Red Bull Racing, getekend op een opportuun moment. Dat gebeurde namelijk omstreeks/vlak voor de geruchten over een salarisplafond voor de coureurs steeds serieuzere vormen aan begon te nemen. Na Lewis Hamilton is Max de dikst betaalde coureur van de grid, met een basissalaris van -afhankelijk van wie je geloofd- circa 25 miljoen Dollar.

Daarnaast pakt Max voor elke zege nog een dikke bonus en kon hij, in tegenstelling tot Valtteri Bottas, nog wat miljoenen bijschrijven omdat hij de titel won. Dit alles staat in schril contrast met de verdiensten van medetalent Charles Leclerc, die ná Max een meerjarige deal sloot met Ferrari. De Monegask toucheert jaarlijks naar verluidt slechts een magere 9 miljoen per jaar.

Max’ huidige contract loopt nog tot eind volgend jaar, doch Red Bull wil graag verlengen. Ook Max zelf gaf vlak na zijn zege in Abu Dhabi aan daar wel oren naar te hebben. Hij liet zich toen ontvallen dat hij op deze manier nog wel tien tot vijftien jaar door wil gaan. Red Bull is nu in eerste instantie echter bezig om alle belangrijke mensen bij het team voor de volgende vijf jaar vast te leggen. Dit met het oog op de continuïteit bewaken, aldus Helmut Marko tegenover de Oostenrijkse kwaliteitspublicatie AutoRevue:

We zijn bezig om alle contracten met vijf jaar te verlengen om de continuïteit binnen Red Bull te garanderen. We gaan de komende weken in gesprek met Max. Helmut Marko, heeft een oogje voor talent

Dat is dus in principe mooi, maar dat wil niet zeggen dat er niet keihard onderhandeld gaat worden. Helmut Marko doet vooraf al aan verwachtingenmanagement. Hij stelt namelijk dat Red Bull reeds op de limiet zit van wat ze Max kunnen/willen betalen:

Met Verstappen zitten we al dicht bij de limiet. Er komt ooit een einde aan. Helmut Marko, zit graag voor een dubbeltje op de eerste rang

Desondanks is Helmut niet zo bang dat hij door dit gebrek aan financiële daadkracht Max zal verliezen. Naast het feit dat Verstappen het naar zijn zin heeft bij Red Bull, ligt dat ook aan de alternatieven. Die zijn er volgens Marko namelijk niet (meer). Het meest voor de hand liggende alternatief, te weten een overgang naar het team van Mercedes, is volgens de Oostenrijker na de gebeurtenissen op Silverstone afgelopen jaar, van de baan:

Ik denk niet dat Max van team zal veranderen. De gebeurtenissen op Silverstone hebben de relatie met Mercedes, vooral met Jos, echt beschadigd. Ik denk dat dat hem minder bereid maakt om te switchen. En veel meer salaris kan hij daar ook niet vangen. Helmut Marko, weet waar hij staat

We vermoeden dat Marko best wel eens gelijk kan hebben. Moet Max dan nog maar drie jaar bijtekenen en daarna dan eindelijk naar Ferrari? Laat het weten, in de comments!