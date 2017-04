Max Verstappen start morgen niet vanaf plek 19

Daarnaast lijkt de oorzaak van het probleem bekend te zijn.

Vanochtend ging de kwalificatie van Max Verstappen allerminst soepel. Tijdens zijn eerste stint bemerkte hij een probleem met de motor en moest hij weer de pits in. Ook zijn tweede snelle poging verliep niet goed en hij zette een behoorlijk langzame tijd neer. Terwijl hij van zijn engineer te horen kreeg welke bocht in welke drive mode genomen moest worden, ging Giovinazzi er hard af en belemmerden gele vlaggen Max’ laatste snelle ronde. Het resultaat was een uiterst teleurstellende plek 19.

Het probleem lijkt inmiddels gevonden te zijn: een kapotte ontstekingsmodule, welke voor misfires en daardoor ernstige vermogensafname zorgde. Daardoor lijkt het vooralsnog niet nodig de krachtbron te vervangen, wat Verstappen een gridpenalty zou opleveren.

Hoewel Verstappen geen straf aan zijn broek krijgt, zijn Jolyon Palmer en Romain Grosjean wel het bokje. Zij verminderden niet genoeg vaart bij het passeren van de gecrashte Sauber en konden zo nog nipt een tijd noteren die sneller was dan die van Verstappen. Beide krijgen drie strafpunten op hun licentie en worden vijf plekken teruggezet, wat effectief neerkomt op de achterste startrij voor de heren en een zeventiende plek voor Verstappen.