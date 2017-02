Meer harde informatie over de Alfa Romeo Stelvio

Je weet dat je erop zit te wachten!

De Alfa Romeo Stelvio houdt de gemoederen flink bezig. De laatste tijd is vooral de vraag gerezen of er nog wel een Giulia Sportwagon komt, nu de Stelvio er ook al is. Velen wachtten met smart op die auto en aanvankelijk werd ons beloofd dat ‘ie er ook zou gaan komen. Onlangs hoorden we echter opeens onheilspellende berichten dat het misschien toch niet zover komt omdat Alfa haar nieuwe SUV ruim baan wil geven. Man man man…

Enfin, mocht die Sportwagon er daadwerkelijk niet komen, dan komt er nog meer druk te liggen op de schouders van de Stelvio. Tot op heden wisten we dat er in ieder geval een 280 pk sterke First Edition van de auto zou komen. Deze heeft de motor van de Giulia Veloce onder de kap en is volbehangen met extra’s, waardoor de prijs uitkomt op 68.450 Euro. Bij Alfa wisten ze ons al te vertellen dat de vanafprijs van de auto onder de 55.000 Euro zou komen te liggen. De vraag was alleen nog, wat krijg je dan voor dat geld.

Inmiddels heeft een man in een strak gesneden Alfa-jas ons wat meer informatie ingefluisterd over de andere varianten van de Stelvio. Naast de 2.0 turbo met 280 pk op benzine komt er in eerste instantie ook een 2.2 JTD dieselmotor beschikbaar met 210 pk. Stiekem heeft deze motor overigens 2.143 cc dus met de afronding naar 2.2 liter sjoemelt Alfa een beetje. Maar goed, zolang ze maar niet met de uitstootcijfers van de motor sjoemelen, zien we het door de vingers.

In beide gevallen wordt de motor gekoppeld aan vierwielaandrijving. Dat betekent waarschijnlijk de hippe Q4-badge achterop de klep die AB-lezer @kevinsimon_post spotte op deze Stelvio op de Stelvio #Stelvioception. Ook qua prijzen is er heet nieuws. De 280 pk sterke benzine variant wordt beschikbaar vanaf 60.950 Euro. Dat is dus 7.500 Euro minder dan de First Edition. De 210 pk sterke diesel is beschikbaar vanaf 63.450 Euro.

Maar hoe zit het dan met die beloofde prijs van onder de 55.000 Euro zal je je nu wellicht afvragen? Wel, in een later stadium komen er ook nog andere motorenvarianten beschikbaar met minder pk’s. Benzinerijders kunnen dan opteren voor een 200 pk sterke 2.0 turbo en dieselaars krijgen nog meer keuze: voor hen staan ook nog varianten met 150 pk en 180 pk klaar. Alleen in het laatste geval kan je er voor kiezen om de vierwielaandrijving achterwege te laten en vervolgens epische drifts te leggen met je RWD-Stelvio.

Het prijsverschil met de First Edition betekent wel dat je de nodige luxe moet inleveren ten opzichte van die variant. Desalniettemin is de Stelvio voorzien van een prettig basisuitvoering. Je krijgt sowieso monstrueuze 17-inchwielen, een 6,5-inch groot schermpje in het dash en een audiosysteem met acht speakers. Qua veiligheidsfeautures is Alfa ook up-to-date, want zaken als Lane Departure Warning en Forward Collision Warning met Autonomous Emergency Brake (AEB) en voetgangersherkenning zijn ook aanwezig. Daarnaast krijg je op elke Stelvio comfortverhogende zaken als parkeersensoren, cruise control en een elektrisch bedienbare achterklep. Meer luxe kan als je voor de ‘Super’ uitvoering gaat, die je vervolgens nog kan uitbreiden met een Luxury Pack en/of een Sport Pack.

Tenslotte wil Alfa je nog graag meegeven dat de auto 468 centimeter lang, 216 centimeter breed en 167 centimeter hoog is en daarmee volgens hen perfecte proporties heeft. Bovendien heeft de Stelvio met 525 liter de grootste kofferklep in zijn klasse! Koop dan!