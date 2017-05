Mercedes verovert de harten van jongeren

Het draait allemaal om luxe en aanzien!

Automakers zijn constant bezig om de harten van millennials te veroveren. Met indrukwekkende designs gooien automerken alles in de strijd om jongeren te lokken. Dit alles in de hoop dat de millennials zich aan het merk binden en ooit een auto komen ophalen. The Harris Poll deed onderzoek naar deze lange termijn relaties onder Amerikaanse jongeren en het blijkt dat de generatie zich vooral verheerlijkt aan de luxere merken. Met stipt op nummer één staat Mercedes. Zij weten het beste hoe ze moeten flirten met de nieuwe generatie kopers en vooral de C63 scoort erg goed. De andere merken die de top vijf compleet maken zijn: BMW, Genesis, Lexus en Porsche.

Toch is het de vraag of deze flirtpogingen succesvol zijn. De millennials hebben nou niet echt een groot pak geld te besteden. Zeker niet in Amerika waar je jezelf eerst nog door een flinke berg studieschuld heen moet graven. Daarom is het ook interessant om te kijken welke merken de jongeren daadwerkelijk kopen. Toyota staat al drie jaar op nummer één, gevolgd door Honda, Chevrolet, Ford, Subaru en Nissan.

Volgens Joan Sinopoli van The Harris Poll is het geflirt wel ergens goed voor: “Millennials veranderen niet alleen wat we rijden, maar ook hoe we rijden en hoe auto’s er uit zouden moeten zien.” We blijven uiteindelijk toch allemaal kleine jongetjes die zich kunnen verlekkeren aan prachtige auto’s.