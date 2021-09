BMW en Mercedes aangeklaagd voor onvoldoende klimaatmaatregelen

BMW en Mercedes zijn aangeklaagd omdat ze te weinig doen om de planeet te redden. Audi moet niet gniffelen, want die staan ook op het lijstje. How dare you!

Automerken moeten hun zooi op orde krijgen. Jarenlang hebben ze de transitie naar elektrische auto’s uit weten te stellen. Dankzij lobbyisten kon men de overheden ervan overtuigen dat het echt niet anders kon en men hun best deed. Maar mede dankzij vroege initiatieven van Renault, Nissan, BMW en Tesla bleek al snel dat een elektrische auto helemaal niet zo’n probleem moet zijn.

Ondanks dat het autonieuws dat je leest voornamelijk over elektrische auto’s gaat, is het nog steeds een klein gedeelte van de markt. Zeker in landen buiten Europa, maar ook in Europa worden nog altijd voldoende auto’s gebouwd en verkocht met de ouderwetse plofmotor.

BMW en Mercedes aangeklaagd

Volgens de Deutsche Umwelthilfe, een milieuorganisatie (zonder link met de overheid) doen BMW en Mercedes aantoonbaar te weinig om hun wagenpark te verschonen. Omdat de beide Duitse luxemerken niet voldoende hun best doen, neemt de Deutsche Umwelthilfe actie. BMW en Mercedes worden aangeklaagd door hen. Dat meldt Reuters. Het hing al even in de lucht en de dreiging was er. Maar nu is het dan eindelijk officieel. De aanklachten zijn afgelopen maandagavond ingediend.

De fabrikanten zelf lijken niet heel erg onder de indruk te zijn. Ze hebben immers aangegeven dat ze zelf het liefste voor 2030 enkel en alleen elektrische auto’s maken, mits de marktomstandigheden dat toelaten.

Precedent

Dat is natuurlijk precies een belangrijke angel. Ondanks dat Volkswagen (inclusief Audi en Porsche) nu nog buiten schot lijken te zijn, houdt de Deutsche Umwelthilfe hen ook in de gaten.

De Deutsche Umwelthilfe haalt een precedent uit mei 2020 aan. Daarin bepaalde het hooggerechtshof dat klimaatdoelstellingen die vastgelegd waren, niet voldoende waren. Als het hof wederom met de Deutsche Umwelthilfe eens is, zou dat weer een nieuw precedent kunnen scheppen.