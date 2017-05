Met 174 kilometer per uur langs werkzaamheden op A35

Politie: you're doing it right!

Onlangs waren we enigszins teleurgesteld dat er nauwelijks controles zijn op 30 km/u wegen. Als blogger langs de kant is het nu eenmaal makkelijk roepen dat dat niet kan et cetera, maar het is ook duidelijk dat ze hun handen vol hebben aan grove overtredingen van veelbelovende kansenparels. We hebben weer een paar krenten uit de pap voor je, ditmaal van de Verkeerspolitie Overijssel.

Zo is er een bestuurder aangehouden die een ietwat groot risico nam. Het sujet in kwestie leek het een goed idee om over de A35 (bij Enschede) met een snelheid van 174 km/u te rijden. Langs werkzaamheden, welteverstaan. Dat was weliswaar de uitschieter, maar op dezelfde locatie (bij de Grolsch fabriek) waren er twintig automobilisten die meer dan 120 km/u reden. Best knap.

Op een andere locatie in Enschede (Vlierstraat) werd er een bromfietser aangehouden die een kleinigheidje te veel gedronken had. De bestuurder mocht blazen en wist een score van 665 ug/l te behalen. Zijn ouders zullen trots op hem zijn en wij met hen.

Uiteraard was ook die andere steun en toeverlaat (De Belastingdienst) aanwezig bij de controle. Deze legde beslag op 9 voertuigen die gezamenlijk een waarde van € 83.312 vertegenwoordigen. Eén persoon had een boete openstaan van € 1.050, deze werd direct geïnd. Dat word dit weekend aardappelen eten. (Via: RTV Oost)

Fotocredit 1: Kuifje

Fotocredit 2: Verkeerspolitie Overijssel