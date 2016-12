Moet dit de nieuwe designtaal van Aston Martin worden?

De DB11 bewees al dat het Britse merk het designroer heeft omgegooid. Van deze designer mag het allemaal nog wel een tandje radicaler.

Je kijkt naar het werk van Costas Phouphoullides. Deze man is werkzaam voor het Chinese Geely, de eigenaar van Volvo. Kennelijk heeft de creatieveling nog genoeg vrije uurtjes over want onlangs gooide hij deze plaatjes van een niet-bestaande Aston Martin het web op.

Zijn Aston Martin Vision 8 moeten we zien als de V8 Vantage van de toekomst. De koets oogt dan ook behoorlijk modern, waar echte Astons vaak meer tijdloos/klassiek zijn vormgegeven. Gelukkig heeft de creatie nog wel de kenmerkende AM-grille, die het familiegezicht al decennialang bepaalt.

Let verder vooral op het gebrek aan A-stijlen, het gebrek aan een achterruit en de behoorlijk boze achterlichten die overigens ook nog aardig in het AM-straatje passen. Wij kunnen hier wel enthousiast van worden, al is het tijdloze er wel een beetje vanaf. En da’s juist wat een auto als de DB9 (retro-rijtest) zo ontzettend gaaf maakt.

Fotocredit: Costas Phouphoullides