Aston Martin laat nieuwe V12 Vantage nog eens goed horen

Wie zijn wij dan om dat lekkers niet met jullie te delen. De nieuwe Aston Martin V12 Vantage gaat een feestje worden.

In 2009 besloot Aston Martin om de Vantage met een V12 uit te rusten. De twaalfcilinder lag op de planken en het paste nog ook in het vooronder van de Vantage. Dus waarom ook niet? Het ging toen om een atmosferische 5.9-liter grote V12, afkomstig uit onder andere de DBS.

De geschiedenis herhaalt zich. De V8 Vantage is al een tijdje op de markt en nu komt er ook een V12 Vantage aan. Weer heeft Aston Martin een V12 op de planken liggen, dus nogmaals; waarom ook niet? Dit keer geen atmosferische 5.9-liter, maar een twin-turbo 5.2-liter grote twaalfpitter. Ondanks de blaasinstrumenten klinkt het blok fantastisch. En dat laten ze graag bij Aston Martin horen.

Begin deze maand kwam de eerste teaser van het Britse luxemerk. Een tweede teaser is deze week naar buiten gebracht en laat de nieuwe Aston Martin V12 Vantage nog eens horen. Een mooie brul inclusief het nodige geknetter. Mede dankzij de turbo’s gaat dit een vliegensvlugge auto worden.

De snelste Vantage ooit, dat moge duidelijk zijn. Het vermoeden is dat Aston Martin de specs van de Speedster toepast op de V12 Vantage. Dat betekent 700 pk en 753 Nm koppel. Dat komt vast prima van zijn plek. Het is nu een kwestie van wachten tot de officiële onthulling in 2022. Kom maar op!