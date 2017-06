Navigatiesysteem bij de politie is hopeloos

De problemen bij de Nederlandse politie lijken zich op te stapelen.

Pieter-Jaap Aalbersberg, chef van de Amsterdamse politie, heeft in een brandbrief aangegeven dat het zogeheten plaatsbegpalingssysteem (PBS) steeds vaker niet goed werken. Denk daarbij aan onnauwkeurige plaatsbepaling, instabiliteit, verouderde kaartgegevens en verbindingsproblemen. Ook is het voor sommige voertuigen niet mogelijk om contact te leggen met de meldkamer. We hebben hier trouwens al eerder over geschreven, kennelijk is een en ander nog niet opgelost.

Dergelijke problemen roepen uiteraard nogal wat stress op binnen het politieapparaat. Teams zouden met “strijden” om de voertuigen die nog wél werken te mogen gebruiken. Veel voertuigen (auto’s en motoren) die niet naar behoren werken, blijven namelijk van de weg. Bovendien is het voor agenten natuurlijk een stuk ingewikkelder om binnen een bepaalde tijd op de plaats van bestemming aan te komen als de navigatie niet naar behoren werkt en dat kan heel vervelend uitpakken bij urgente gevallen.

Overigens is de brief van Aalbersberg bij AD te lezen.

