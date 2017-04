Nederlandse rapper wrapt 7-serie in Austin Gelb [updated]

Makkelijk herkennen op de parkeerplaats.

Geel is een kleur die het geweldig doet op een Cayman GT4 of, ik noem maar een dwarsstraat, een Audi S4 B5 Avant. Of de kleur op een 7-serie ook zo lekker is laat ik even in het midden. Mr Polska neemt in elk geval deel aan Team Geel met zijn hagelnieuwe BMW.

De Nederlandse rapper koos via BMW Individual voor de kleur Austin Gelb. De gele tint was de launchkleur op de BMW M4 (rijtest) en Dominik Groot, zoals de artiest heet, vond het blijkbaar een goed idee om de statige limousine in deze kleur uit te dossen.

Het is niet de eerste keer dat we de kleur op een andere apparaat dan de M4 voorbij zien komen. Eerder kwam hier al eens bijvoorbeeld een McLaren P1 in de gele tint voorbij en ook de M2 van Michael Fux werd gegoten in Austin Gelb, of wat te denken van deze Audi RS4 Avant? Voor geïnteresseerden zal de auto van Mr Polska eenvoudig te spotten zijn. Een tweede gele 7-serie in ons land zul je niet zo gauw tegenkomen.

UPDATE: Niets aan de hand mensen. De beste man heeft gewoon een stickerlaagje over zijn zwarte 7-serie gesmeerd..

Fotocredit: BMW Ekris op Facebook, met dank aan een ieder voor de tip!