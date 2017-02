Officieel: de Mercedes-AMG E63 Estate

Na de gewone E63 AMG is het nu de beurt aan de station.

De beurs in Genève komt er hard aan en dat betekent dat de komkommers definitief de GFT bak in kunnen. Mercedes presenteert in de aanloop naar de beurs alvast hun E63 4Matic+ en E63 S 4Matic+ Estate: de rappe versie voor labrador-eigenaren en andere klanten die wel wat extra ruimte kunnen gebruiken.

Onder de kap ligt uiteraard de inmiddels vertrouwde 4.0 V8 met 571 pk in de gewone versie of 612 pk in de “S”. De Snelste E63 Estate vlamt in 3,5 tellen naar 100 km/u en dat is volgens Mercedes ongekend snel in deze klasse. De gewone versie met 571 pk is met een standaardsprintje in 3,6 seconden niet veel langzamer. Het AWD-systeem is dusdanig intelligent dat de verdeling van het koppel tussen voor en achter volledig variabel is, dus tractie gegarandeerd.

Ruimte is waar je een E Estate voor bestelt en dat zit ook bij de AMG wel snor. De bagageruimte heeft een inhoud van 640 liter, met neergeklapte achterbank wordt dat maar liefst 1.820 liter. Verder kan de achterbank 10 graden steiler worden gezet om zo 30 liter extra inhoud in de achterbak te creëren, terwijl er nog gewoon mensen achterin kunnen zitten.

Verdere gegevens zijn natuurlijk grotendeels gelijk aan die van de gewone E63 AMG sedan, rustig nalezen kan in onderstaande tabel. De verkoop gaat van start in april 2017 en in juni moet de Estate bij de dealer staan.