PAL-V: ‘We schrijven hier geschiedenis’

‘Mensen dromen al honderd jaar een vliegende auto te bouwen, wij doen het.’

Robert Dingemanse van PAL-V had afgelopen jaar een jubileum te vieren: hij werkte tien jaar aan zijn project. Toch is er nog geen tastbaar resultaat, want af is de auto nog niet. Toch is hij opgetogen. ‘Alle tests met het prototype zijn goed verlopen. Natuurlijk is tien jaar lang, het is echter maar net hoe je er tegenaan kijkt. Mensen proberen al honderd jaar om een vliegende auto te bouwen en wij gaan het gewoon doen. We schrijven hier geschiedenis. Wat is dan tien jaar?’

Dingemanse is geen schuurtjesknutselaar. In het tamelijk anonieme bedrijfspand in Raamsdonksveer werken volgens hem ruim veertig mensen aan de ontwikkeling van de PAL-V. We hebben ze niet nageteld, maar we nemen het aan. Op het moment dat we hem bezoeken, staat de PAL-V er echter ook niet. ‘Die staat nu bij Munsterhuis in Hengelo, onze eerste dealer. De uiteindelijke versie ziet er echter heel anders uit dan het prototype. Het prototype is eigenlijk nog een vliegende Carver, waarin je achter elkaar zit. In het uiteindelijke model zit je náást elkaar. Hij wordt dus breder en hij zal minder kantelen in bochten.’

Onrealistisch beeld

Het beeld dat veel mensen hebben van een vliegende auto, is volgens Dingemanse onrealistisch. ‘Het is niet zo dat je een file ziet op de A2 en vervolgens opstijgt. Dat mag niet en het gaat waarschijnlijk ook nooit gebeuren. De bedoeling is dat je ermee naar een vliegveld rijdt en daar opstijgt. In Nederland lijkt dat raar, omdat we hier weinig vliegvelden hebben en de noodzaak er niet echt is om te vliegen. In het buitenland zie je véél meer kleine vliegveldjes en je kunt serieus tijd winnen, bijvoorbeeld als je in de bergen woont. Dan laat je tientallen haarspeldbochten links liggen en vlieg je met snelheden tot 180 kilometer per uur in rechte lijn naar je bestemming. Je kunt dan vliegend in een kwartiertje doen wat je met een auto misschien wel twee of drie uur kost. Ook voor mensen die op een eiland wonen kan het een uitkomst zijn.’ Die vliegvelden hoeven bepaald niet groot te zijn, voegt hij toe. ‘Je hebt maar weinig snelheid nodig om op te stijgen. Afhankelijk van de weersomstandigheden kun je binnen 90 tot 200 meter opstijgen.’

Veiliger dan een helicopter

Er is echter nog een tweede probleem voor vliegende auto’s: er zijn aanzienlijk meer mensen met een rijbewijs dan met een vliegbrevet. Dus wie gaat er met een PAL-V vliegen? Dingemanse: ‘Mensen zien een rotor en denken aan een helikopter, maar het vliegen van de PAL-V is te vergelijken met een gyrocopter. Daarmee is het vliegen veel eenvoudiger en bovendien veiliger. Sinds ik het verschil in veiligheid tussen een helikopter en een gyrocopter weet, ben ik nooit meer in een heli gestapt. Een belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat de rotor bij ons niet aangedreven wordt. Dat zorgt ervoor dat je niet zomaar uit de lucht valt als om wat voor reden dan ook de motor uitvalt.’ Als Dingemanse me meesleept naar een simulator blijkt dat het inderdaad kinderspel is om met de PAL-V te vliegen. ‘Je ziet hoe makkelijk het is,’ zegt hij. ‘Aan 20 tot 40 uur lessen heb je genoeg. Die lessen heb je dan niet nodig om te zorgen dat je niet uit de lucht valt, maar vooral om de regels te leren kennen.’

Italiaans design

Toch blijft het wachten al lang, heel lang op het productiemodel. ‘Dit jaar tonen we de PAL-V Liberty. Dat is echt een grote stap vooruit, zowel qua uiterlijk als op het gebied van veiligheid. En vergis je niet in de eisen waaraan je moet voldoen. Je moet niet alleen aan alle eisen voldoen waaraan een auto moet voldoen, maar ook aan alle eisen waaraan een vliegtuig moet voldoen. Wat ik al wel kan zeggen is dat de Liberty door een beroemd Italiaans designhuis is ontworpen. De eerste reacties van kopers die hem al hebben gezien, zijn heel positief. We bereiden ons nu voor op de fabricage van de eerste preproductiemodellen.’

Die eerste kopers betalen 500.000 euro voor hun vliegende auto. ‘Het is vooralsnog niet onze ambitie om de Opel Kadett van het luchtruim te bouwen,’ zegt Dingemanse. ‘Maar wellicht dat de prijzen in een later stadium zullen dalen. Voorlopig zit dat er niet in, want we kunnen maar in een beperkte oplage produceren. Potentiële kopers vinden de PAL-V echter niet te duur; het probleem met vliegende auto’s is namelijk niet dat ze te duur zijn, het probleem is dat ze er gewoon helemáál niet zijn.’

Dat lijkt met de PAL-V te veranderen, en eerlijk gezegd zijn we daar heel benieuwd naar. Want we spreken Dingemanse niet tegen als hij zegt dat hij geschiedenis gaat schrijven met zijn vliegende auto, we voegen er alleen wél aan toe dat dat pas gebeurt zodra de productie daadwerkelijk op gang komt.

Foto’s: Luuk van Kaathoven