Klaar met files? Probeer dan deze vliegende Renault 4

Klinkt als een droom, niet? Over de files heen in een vliegende auto. In theorie kan het, met deze Renault 4.

Files zijn k*t. Zo, dat heb ik gezegd. Zo zonde voor je tijd en als je geen automaat hebt, is het ook zonde van je linkerkuit. Want een koppeling een uur lang indrukken, op laten komen, indrukken, op laten komen en weer indrukken is gewoon zwaar. Konden we maar wat doen aan die files…

Maar helaas zullen we nog wel even aan die ellendige rijen auto’s op de snelweg vastzitten. En dan is het dus tijd om even ‘out of the box’ te denken. Als de berg niet naar Mohammed komt, moet Mohammed maar naar de berg. Zoiets. Dus waarom zou je niet over de files heen vliegen?

De vliegende Renault 4 kan écht vliegen

Renault moet ook zoiets hebben gedacht, want ze hebben een nieuwe interpretatie van hun iconische ‘4’ om laten toveren tot een vliegende auto. Niet geheel toevallig dat ze de Renault 4 hebben gekozen, dat model bestaat dit jaar 60 jaar en dat schreeuwt om wat aandacht.

Na verschillende gebbetjes, waaronder een R4 die het meeste wegheeft van een broeikas, schakelde Renault designbureau “TheArsenale” om een “futuristische en ongewone” versie van de 4 te maken. En aanschouw de Concept AIR4, een 4’tje dat zijn vier wielen wisselt voor vier propellers. En die werken, het ding vliegt echt!

Hij haalt 94 kilometer per uur

De vliegende Renault 4 heeft nog het meeste weg van een enorme drone. Net als die zoemende vliegdingetjes heeft ook de Renault 4 propellers. Per stuk leveren die bijna 95 kilo opwaartse druk en daarmee komt het vliegende viertje 700 meter hoog. Volgas haal je dan 94 kilometer per uur, bijna net zo snel als het origineel uit 1961.

Klinkt allemaal geweldig, maar er zit toch echt een nadeel aan. Het is een concept en je kunt hem nog niet kopen. Maar mocht je tóch enorm veel interesse hebben, bestook Renault dan met mailtjes dat ze hem moeten gaan bouwen. Je weet nooit, misschien luisteren ze.

En wellicht vlieg jij binnenkort over de files heen in jouw eigen Vliegende Vier!!