Pijnlijk: pand GT-R specialist volledig in de as

Geen artikel voor tere zieltjes.

Dit doet pijn aan het hart van iedere autoliefhebber met een passie voor het snellere Japanse spul. De zaak van een specialist in het Verenigd Koninkrijk brandde vrijdag volledig af.

Meerdere voertuigen overleefden de vuurzee niet. Onder de ‘slachtoffers’ onder andere een Nissan GT-R, enkele Skylines en een Ford Escort Cosworth. RB Motorsport, zoals het bedrijf heet, was gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van snelle auto’s. De aanwezige voertuigen waren van klanten.

Niemand raakte gewonde bij de brand. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. RB Motorsport is van plan om het bedrijf weer op te bouwen. Via Facebook, waar bijna 10.000 reacties zijn achtergelaten, hebben mensen laten weten te willen helpen met de wederopbouw van de garage.

RB Motorsport is een begrip in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om het tunen van JDM-auto’s. De firma was onder andere verantwoordelijk voor de Nissan Skyline R32 GT-R van Keith Cowie, die met deze bolide enkele dragrecords op zijn naam wist te zetten.