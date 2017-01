‘Politie geïnteresseerd in Countryman als surveillanceauto’

Gaat de politie hip doen?

De Nederlandse politie is nog altijd bezig met de zoektocht naar een passende vervanger van de Volkswagen Touran. Naar verwachting zijn alle aanbestedingen van politievoertuigen aankomende zomer afgerond. Maar wat gaan ze dan rijden?

De Telegraaf schrijft vanmorgen dat de MINI Countryman een serieuze kanshebber is voor de politie. De order, het gaat om 2300 auto’s, zou in goede smaak vallen bij het Nederlandse VDL-Nedcar. De fabriek in Born is verantwoordelijk voor de productie van de MINI. Wim van der Leegte, mede-eigenaar van de VDL-Groep, zei al eerder dat de Countryman prima geschikt is als surveillanceauto.

De heetste Countryman die je op dit moment kunt kopen is de Countryman Cooper S die tevens leverbaar is met vierwielaandrijving. Op termijn komt er nog de snellere JCW, maar deze variant is er nu nog niet. De Countryman Cooper S heeft 192 pk en kost 45.600 euro als All4.

Met dank aan Constantijn voor de tip!