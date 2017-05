Politie: “we handhaven nauwelijks in 30 km-zones”

Goed om te weten of reden tot zorgen?

Wie het naadje van de kous wil weten moet vanavond om 22:35u afstemmen op NPO2. Dan wordt in het programma De Monitor (KRO/NCRV) aandacht besteed aan de handhaving door de politie in 30 kilometerzones. Die is er namelijk niet of nauwelijks, maar dat heeft een reden. Het Openbaar Ministerie heeft de politie opdracht gegeven om terughoudend te handhaven in deze zones. Dat heeft weer te maken met het feit dat veel 30 km-zones “sober” zijn ingericht en niet voldoen aan de gestelde eisen. Denk aan drempels en andere obstakels die weggebruikers nopen tot het aanpassen van hun snelheid. Dergelijke zaken ontbreken (te) vaak.

Het statement van de popo wordt gestaafd met cijfers. Van de 8 miljoen snelheidsprenten die in 2016 werden uitgeschreven, ging het in slechts 5.467 gevallen om snelheidsovertredingen in 30 km-zones. Geen wonder dus dat veel gemeenten klagen dat er te weinig wordt gehandhaafd in die zones.

Verder benadrukt Egbert-Jan van Hasselt (kingpin bij de verkeerspolitie) dat ze best willen handhaven in gebieden die goed zijn ingericht, maar dat het de dienst geen goed idee lijkt om bonnen uit te schrijven in zones die nĂ­et goed zijn ingericht. Daar ligt dus een mooie klus voor de wegbeheerders, maar tot die tijd hoef je in elk geval niet (echt) te vrezen voor een prent in een 30 km-zone. Datzelfde geldt trouwens voor snelwegen waar je 130 km/u mag rijden.

Foto: politie-Touran door @carspottergroningen, via Autojunk