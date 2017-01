Polizei ontmantelt garagebox Audi-bende

De verhuurder had de huur van zijn garagebox in Bochum (DLD) al een tijdje niet ontvangen, maar wat hij aantrof toen hij de garagebox opende geloof je nooit!

Geintje, natuurlijk geloof je dat wel. Het was namelijk een in Nederland gestolen Audi RS5. Op de foto’s bij het artikel van Der Westen zien we die auto op witte kentekenplaten, maar in de garagebox zijn ook gele kentekenplaten te zien. Het lijkt erop dat de Duitse politie de plofkrakers van de Audi-bende nu op het spoor is, want de RS5 was niet het enige wat werd aangetroffen. In de garagebox lagen namelijk ook een voorhamer, handschoenen, gas- en zuurstofflessen, jerrycans met chemicaliĆ«n en nummerborden. En natuurlijk Capri Sonne jus d’orange in pakjes. Genoeg reden voor de eigenaar van de garagebox om de Polizei een seintje te geven.

Die mannen zijn zeer in hun sas met de vondst en bevestigen dat het hoogstwaarschijnlijk om de Audi-ploffeRS gaat. Onderzoek moet dat nog definitief bevestigen. De Duiters hebben enorm veel last van plofkrakers. Alleen in Nordrhein-Westfalen werden afgelopen jaar al 136 plofkraken gepleegd, een ruime verdubbeling ten opzichte van 2015, toen er 67 plofkraken waren.

Met dank aan de diverse tipgevers!