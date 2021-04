Audi A7 L wordt prachtige, gestrekte sedan - Autoblog.nl

Een Audi A7 L? Daar hadden we de Audi A6 en A8 toch al voor?

Het is tegenwoordig zo simpel met Audi’s. Het nummer geeft min of meer aan wat de positie is in het gamma. Hoe hoger het nummer, hoe hoger het model in de pikorde staat.

Met de A7 smokkelt Audi een beetje, want in principe is het een carrosserie-variant van de Audi A6. Het is een liftback-versie die Audi ‘Sportback’ noemt. Tot zover is alles vrij duidelijk toch? Dan komt nu het vreemde, want er staat een Audi A7 L op stapel.

Audi A7 L Limousine

Net met zoals wel meer ‘L’ modellen, is ook deze voor China bedoeld. Dat is niet het vreemde. Nee, het meest bijzondere aan deze auto is dat de Audi A7 L géén Sportback is, maar een sedan. Je zou zeggen dat een Audi A6, A6 L, A8 en A8 L voldoende de markt zou bedienen. Maar nee, er blijkt dus ruimte te zijn voor nóg een sedan-variant.













De reden voor deze aanpak lijkt logisch te zijn. In China is het vrij gebruikelijk dat je je laat rijden in een dergelijke auto. De Sportback heeft een aflopende daklijn, waardoor je minder riant zit. Op deze wijze (door er een limousine van te maken) heeft Audi dat probleem slim aangepakt. Maar nogmaals, heeft Audi niet al oplossingen voor dat probleem in de showroom staan? Qua uiterlijk mag het resultaat er zijn, overigens:

Wow this is nice! I think this shouldn't be a Chinese only model.



The new Audi A7 L sedan. pic.twitter.com/LkcidX4BcQ — CarsInPixels (@cars_pixels) April 5, 2021

China

De Audi A7 L staat op het MLB Evo-platform en zal alleen in China verkocht worden. Sterker nog, het is de eerste auto op dit platform die daar gebouwd gaat worden. Verwacht qua aandrijflijnen niet te veel spannends: een eenvoudige viercilinder TFSI met S Tronic automaat en voorwielaandrijving zal de hoofdmoot van de verkoop zijn. Een hybride schijnt ook op de planning te staan. Meer foto’s kun je hier vinden.

De officiële introductie van de Audi A7 L staat gepland op 19 april dit jaar.