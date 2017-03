Porsche wil titel ‘snelste SUV ter wereld’ in handen krijgen

Rara hoe gaan ze dat bewerkstelligen.

Met de komst van de Bentayga (rijtest) knalde Bentley er meteen een keiharde claim in: DIT is de snelste SUV ter wereld die je kunt kopen als productieauto. De 608 pk sterke W12 knalt in 4,1 tellen naar de honderd met een top van 301 km/u. Voor Bentayga-eigenaren natuurlijk een sappig feitje om te delen tijdens een verjaardag.

Porsche liefhebbers kunnen binnenkort in discussie gaan met de Bentayga-rijders, want vermoedelijk gaat het niet meer lang duren voordat de Cayenne deze titel gaat overnemen. De Duitse autofabrikant heeft tegenover Motoring bevestigd dat de volgende generatie Cayenne dezelfde ‘Turbo S E-Hybrid’-aanpak gaat krijgen zoals bij de Panamera (rijtest).

Dit betekent een elektromotor, gekoppeld aan een 4.0 twin-turbo V8. In de Panamera Turbo S E-Hybrid goed voor een systeemvermogen van 680 pk en 850 Nm aan koppel. Een sprint naar de 100 is gedaan in 3,4 seconden en de top bedraagt 310 km/u. Als Porsche deze cijfers naar de Cayenne weet te brengen kunnen ze de claim van Bentley overnemen.

Voorlopig zijn het alleen de Panamera en Cayenne die in aanmerking komen voor deze hybride aandrijflijn. Hybride technologie zal uiteindelijk ook naar de 911 komen, maar niet op de korte termijn. De extra kilo’s zijn voor de al zwaarlijvige Panamera en Cayenne geen probleem. Voor de 911 is dit een ander verhaal.

Foto: rode Cayenne GTS via @dutchstylez op Autojunk