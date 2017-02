Q gaat los met V8/V12 Vantage S Red Bull Racing Edition

De bespoke afdeling van Aston Martin heeft de V8- en V12 Vantage S van een extra touch voorzien ter gelegenheid van het nieuwe F1-seizoen.

Aston Martin is dikke matties met Red Bull Racing, met de AM-RB 001 als bewijs dat dit een hele fijne samenwerking betreft. De eerste Grand Prix van 2017 is nog niet gereden, of de marketingmachines draaien alweer op volle toeren.

Q by Aston Martin heeft zich namelijk vergrepen aan de Vantage S. Zowel de V8 als de V12 zullen tijdelijk(?) leverbaar zijn als Red Bull Racing Edition. De modellen zijn leverbaar met een donkere of satijnen Mariana Blue-kleur. Een derde optie is Tungsten Silver. Qua details kun je kiezen voor een rode of gele touch.

Onder andere de grille, diffuser en spiegels zijn gedoopt in carbon. Al dat carbon zie je ook weer terug in het interieur in combinatie met rode details. Verder zijn de Red Bull Racing Editions te herkennen aan de nodige Q- en Red Bull Racing emblemen.

Klanten mogen zelf kiezen of dat ze een ‘Final Inspection’-plaquette van Daniel Ricciardo of Max Verstappen willen. De Britse autofabrikant heeft niet bekendgemaakt hoeveel exemplaren van de Red Bull Racing Edition worden gebouwd en wat ze mogen gaan kosten. De auto’s worden vanaf het tweede kwartaal van 2017 geleverd aan de klanten.