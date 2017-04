Rijdt Max Verstappen straks met deze R.S.2027?

Renault komt op de proppen met een snelle en futuristische baguette.

In de Formule 1 is er dit jaar net een spinternieuw reglement geïntroduceerd, maar in een sport die draait om technische innovatie wordt er ook altijd naar de toekomst gekeken. Op verschillende gebieden staat er veel te veranderen. Hoe gaat Liberty Media de sport runnen als alle huidige contracten aflopen? Moeten de ontwikkeling van de power-units doorgaan op het huidige pad met veel elektropower en weinig geluid of juist weer terug naar ouderwets gebrul? Blijven we doorgaan met de open cockpits, of gaan we richting een Jet Fighter-achtige constructie?

Op de achtergrond zij er al de nodige gesprekken bezig over deze hot items. Alsnog gaan de meeste daarvan echter alleen over de komende paar jaar. Renault kijkt liever een stukje verder in de toekomst en presenteert in Shanghai deze Renault R.S. 2027 Vision. Hun -de naam zegt het al- visie op de F1 bolide van 2027.

Renault wil naar eigen zeggen naar een Formule 1 waarin de coureur en de wedstrijdspanning centraal staan. Op de plaatjes zien we een gladde racer die rechtstreeks uit TrackMania lijkt te komen. De auto heeft een aantal kekke details zoals een lichtgevend nummer op het voorwiel dat aangeeft hoeveel rondes de coureur al heeft afgelegd. Tevens zien we aan de voorkant lampen die qua vorm doen denken aan de koplampen van Renault’s huidige gamma. Daarnaast neemt de Franse fabrikant met de glazen koepel op de auto misschien wel een voorschot op de mysterieuze cockpit-bescherming waar de FIA mee bezig schijnt te zijn…

Volgens Cyril Abiteboul van Renault Sport Racing is Renault benieuwd naar wat F1-fans denken van deze futuristische racer.

“Het is een taak van Renault Sport Racing om te anticiperen op de toekomst van de Formule 1, om een maximaal aantal fans te bereiken in een omgeving die aansluit op de doelstellingen van Groupe Renault. We kijken uit naar inspirerende gesprekken met de race community, fans en enthousiastelingen die dit conceptmodel teweeg zal brengen.”

Max Emilian wordt in 2027 30 jaar oud en vecht op dat moment voor zijn zesde titel bij het team van Ferrari, dus de kans dat we hem in deze Renault gaan zien is waarschijnlijk niet heel groot. Maar zou je hem wel in een auto als deze aan het werk willen zien, of hoop je dat de F1-auto’s van over tien jaar nog steeds lijken op wat we nu kennen?