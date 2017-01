Ross Brawn: helemaal niks mis met Max’ inhaalacties

Ross doesn't see nothing wrong...with a little bump a grind.

Als het aan een van de drie nieuwe grote mannen van de F1 ligt, kan Max in 2017 weer gewoon scheuren alsof het 1999 2016 is. Dat is natuurlijk goed nieuws voor alle fans van de F1. Immers is actie op de baan wat we willen zien. De afgelopen jaren was het toch vooral Max die voor die actie zorgde, niet alleen met briljante inhaalmanoeuvres, maar misschien vooral ook met stug verdedigingswerk.

Met het laatste haalde Max zich echter enkele keren de irritatie van zijn medecoureurs op de nek. De meningen over of dat nu wel of niet terecht is, die verschillen nogal. Wellicht is dat ook afhankelijk van wat je invalshoek is. Als fan zijn de gevechten die Max uitvocht met onder andere Rosberg en de Ferrari coureurs precies datgene wat je elke zondag hoopt te zien. Aan de andere kant was er een regel dat je niet twee keer van richting mag veranderen in de remzone en deed Max dat minimaal in Hongarije versus Kimi wel *duikt weg*.

Enfin, de nieuwe overlords in de F1 hebben in al hun wijsheid besloten dat regels die stom zijn moeten verdwijnen. Zo zal er minder hard worden opgetreden bij schermutselingen op de baan, tenzij een coureur duidelijk over de schreef gaat. Maar dan blijf je dus alsnog zitten met de vraag wat dat over de schreef gaan dan inhoud.

In gesprek met ESPN geeft Ross Brawn aan dat wat Max deed wat hem betreft in ieder geval nĂ­et in die categorie valt: