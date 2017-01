Schrijf je snel in voor de creme21 youngtimer rallye

Lijkt het jou leuk om een flink eind door die Heimat te boenderen met je youngtimer, in gezelschap van andere liefhebbers? Dan is de creme21 youngtimer rallye iets voor je.

De zestiende editie van deze rally wordt dit jaar verreden van 13 tot en met 17 september 2017. Dat is nog een flink eindje weg, zul je wellicht denken. En dat is ook zo, maar reeds op deze eerste dag van het nieuwe jaar start de inschrijving al. Het maximale aantal inschrijvingen wordt doorgaans ver voor september gehaald, dus als je zeker wilt zijn van een startplaats kan je er maar beter vroeg bijzijn.

De ‘creme21’ is van oorsprong een Duits evenement, maar de laatste jaren weet ook een groot contingent Nederlanders de rally te vinden. Fan van het evenement en Audi-specialist Hessel Terpstra uit -jawel- Friesland organiseerde in het verleden al speciale bijeenkomsten voor de Nederlandse deelnemers. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat dat dit jaar ook weer het geval gaat zijn.

De rally is overigens vernoemd naar een merk van huidverzorgingsproducten dat in Duitsland vooral tussen eind jaren ’60 en medio jaren ’80 ontzettend populair was. De auto’s die mee mogen doen aan de race moeten ook ongeveer uit die periode komen, hoewel de regels niet glashard zijn. Het model auto waarin je rijdt moet gebouwd zijn in de periode 1970-1990, maar met het bouwjaar op zich mag een beetje gesjoemeld worden. Een Kever uit 1968 is bijvoorbeeld toegestaan omdat de Kever ook in de periode 1970-1990 gebouwd is. Hetzelfde geldt voor een BMW E30 uit 1991: in de jaren ’80 werd die immers ook al gebouwd.

Deze losse interpretatie van de regels doet niet erg gründlich en Duits aan, maar is wel tekenend voor het hele evenement. De sfeer is relaxt en meedoen is belangrijker dan winnen. Ook is het niet de bedoeling dat er alleen garage queens meedoen aan de rally, van die auto’s die één keer per jaar naar buiten komen en met fluwelen handschoentjes worden aangepakt. De organisatoren streven vooral naar een grote diversiteit van auto’s.

Niet alleen qua auto’s, ook qua mensen kent de rally een gemêleerd startveld. Zowel menselijke oldtimers als youngtimers doen mee aan de race. Zo reed de 30-jarige Dieuwke van der Linde de race vorig jaar voor de tweede keer. Na de editie van 2015 te hebben afgelegd in een sportieve doch comfortabele E30, was het vorig jaar de beurt aan een klassieke Mini. Dat viel niet helemaal mee: vooral de terugreis viel de Nederlandse zwaar in de stuiterbak. Dit jaar kiest ze waarschijnlijk weer voor wat anders. Een dikke Mercedes S-Klasse W126 bijvoorbeeld.

Mocht jij Dieuwke willen laten zien dat je beschikt over een superieure wagenbeheersing, leg dan snel die koude oliebol aan de kant en schrijf je in voor de race! Nog even wat kernpunten op een rijtje: