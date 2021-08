Zeldzame E36 AMG Cabrio youngtimer te koop

En nee, we hebben niet het over een BMW 3 Serie uit de jaren ’90. Dit is een echte, zeldzame E36 AMG Cabrio!

De jaren ’80 en ’90 waren het hoogtepunt voor veel automerken. Het was het punt waar de meeste merken heel erg goed hun merkwaarden konden uitdragen in een auto-ontwerp. Tegenwoordig zijn die verschillen veel kleiner. Mercedes stond toen al behoorlijk aan de top en de W124 is misschien wel de beste auto ooit gebouwd.

De auto die je op deze pagina kunt aanschouwen is ook van de ‘124’-generatie, maar heet ‘C124’. Het is de cabriolet-versie die later aan het gamma werd toegevoegd. In tegenstelling tot de sedan en stationwagon waren er geen diesels leverbaar. De C124 stond wat hoger gepositioneerd.

Zeldzame E36 AMG Cabrio

Maar ook onder de C124’s zijn er diverse verschillen. Aanvankelijk was er maar één uitvoering: de 300 CE-24. Met de facelift kwamen er meer uitvoeringen. De auto werd omgedoopt tot E-Klasse en je kon kiezen uit een E200, E220 en E320. Maar de dikste is de E36 AMG Cabriolet. Er is één persfoto van (check hierboven) en er is wat informatie beschikbaar. Maar omdat er minder dan 100 exemplaren van gebouwd zijn, zie je ze bijna nooit te koop staan.

Tot nu! Want er staat er eentje te koop! En nee, het is geen E320 met grote wielen, maar een originele, met de hand gebouwde, zeldzame E36 AMG Cabrio. De motor is de M104, een zes-in-lijn met een slagvolume van 3.6 liter. De motor levert 272 pk aan vermogen en 380 Nm aan koppel. Daarmee kun je in 7,2 seconden naar de 100 km/u sprinten (lang leve de viertraps automaat) en een topsnelheid halen van 250 km/u.

Schattige velgmaat

Uiteraard is het een echte AMG, dus is ook de rest aangepakt. Grappig hoe we deze auto in de jaren ’90 nog ‘ordinair’ vonden, terwijl ‘ie tegenwoordig heel erg ingetogen en elegant lijkt te zijn. De wielen waren destijds veel te groot, maar 17×7,5 is bijna een schattige velgmaat tegenwoordig!

De zeldzame E36 Cabrio in kwestie staat te koop in Frankrijk. Uit welk jaar de auto komt, wordt niet vermeld. Ze zijn mondjesmaat verkocht tussen eind 1993 en 1996. De kilometerstand is net iets meer dan 100.000 km. Qua prijs zou je iets stratosferisch verwachten, maar dat valt dus heel erg mee. Voor 39.995 euro staat deze auto voor je deur. Kopen? De E36 AMG Cabrio advertentie check je hier!

