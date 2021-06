Gaat de youngtimerregeling nu dan echt op de schop? - Autoblog.nl

Het ziet er voor de bezitters van zo’n auto niet heel rooskleurig uit. Want gaat de youngtimerregeling nu dan echt op de schop?

Over de youngtimerregeling is de laatste tijd al veel gezegd en geschreven. Steeds meer partijen willen namelijk af van de fiscale voordelen die het rijden in een minimaal 15 jaar oude auto biedt.

Volgens Youngtimer Magazine is er nu een speciale alliantie opgestaan die klaar is met het voordelig kunnen rijden van youngtimers. En die alliantie bestaat niet uit de minste partijen, het betreft de ANWB, BOVAG en RAI Vereniging, maar ook uit leasekoepel VNA en milieuorganisatie Natuur & Milieu.

Hoe zit het ook alweer met de youngtimerregeling?

Het heeft vooral te maken met bijtelling. Als je een auto van de zaak ook privé wil rijden, wordt er 22% van de nieuwwaarde bij je inkomen opgeteld en daar betaal je belasting over. Met uitzondering van elektrische auto’s onder de 50.000 euro.

Bij youngtimers is dat anders. Als je zo’n auto van 15 tot 25 jaar oud zakelijk rijdt, wordt er 35% van de huidige marktwaarde als bijtelling gerekend. En dat kan nogal schelen. Een BMW 750i uit 1998 koop je tegenwoordig al voor 11.950 euro terwijl ze nieuw over de twee ton in guldens gingen.

Dus dankzij deze regeling heb je de kans om in een grotere, snellere en dikkere auto te rijden, zonder helemaal leeg te lopen op de bijtelling. Klinkt als een sprookje, toch?

Maar waarom moet die regeling dan op de schop?

Steeds meer partijen willen af van de youngtimerregeling, omdat deze rijden in auto’s bevordert die niet de schoonsten zijn. Een lekkere V12 uit 1998 verbruikt een stuk meer dan een Polo 1.2 Bluemotion natuurlijk. Daarbij zijn de auto’s ook vaak onveiliger dan de nieuwste exemplaren.

Verder kwamen deze partijen een tijdje terug met hun “autobelastingplan 2022-2030“. Heel kort door de bocht komt het erop neer dat er middels autobelastingen gestreefd moet worden naar een volledig uitstootvrije vloot op de Nederlandse wegen. Dus moet de youngtimerregeling om twee redenenen van tafel. 1, ze stoten uit en 2, om kosten te besparen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. Youngtimer Magazine heeft de betrokken partijen om commentaar gevraagd, maar kregen nul op het rekest. Maar het feit dat machtige partijen zich zo expliciet tegen de regeling uit hebben gesproken, voorspelt niet veel goeds voor de bezitter van een youngtimer.

Geniet er dus maar van zolang als het duurt.