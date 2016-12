SL 65 AMG Black Series fugazi kost serieus geld

FULL OPTIONS.

Mercedes heeft de SL 65 AMG Black Series nooit als cabrio gebouwd, maar daar heeft de betere doe-het-zelver natuurlijk complete schijt aan. In ieder geval de verantwoordelijke die met deze SL 500 aan de slag is gegaan.

Optisch werd de Merc omgebouwd tot een Black Series. De naadjes lopen niet overal even lekker en de velgen brengen ook vraagtekens naar boven. Een kniesoor die daar op let. Blijf vooral onder in de toeren rijden en wijs naar die dikke V12 Biturbo badge op de zijkant. Niemand die het doorheeft joh.

Onder de kap huist namelijk nog steeds de 306 pk sterke V8 uit de SL 500 en dat is best jammer. De uitspraak “als je iets doet, doe het dan goed” gaat hier niet op. Een échte Black Series heeft een magistrale 670 pk sterke 6.0 V12 die goed is voor een bizarre 1000 Nm aan koppel. Van de meeste extreme SL werden 500 exemplaren gebouwd en zeven stuks kwamen naar Nederland.

Het optisch verkloten tunen van een bolide heeft meestal een negatief gewenst effect op de restwaarde. Deze uit 2004 afkomstige SL 500 wordt echter aangeboden voor maar liefst 57.500 euro. De auto heeft 112.661 kilometer gedraaid. Een hoop ekkermannen. Daar staat wel een SL-Klasse 65 AMG * BLACK SERIES * FULL OPTIONS tegenover.

Met dank aan @reggie-boy_rood voor de tip!