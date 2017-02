Spitze! BMW geeft Donald Trump de vinger

Donald Trump houdt de wereld in zijn kleine greep. Maar één merk staat op en laat zich niet piepelen door de nieuwe POTUS.

Volgens persbureau Reuters gaat BMW namelijk gewoon stug door met haar reeds bestaande investeringsplannen in het Noord-Amerikaanse continent. BMW bouwt al sinds 1994 auto’s in ‘Murica, zij het in een plaats met een naam die de Duitsers doet denken dat ze thuis zijn. In Spartanburg, South Carolina liepen aanvankelijk enkele E36 3-serie modellen van de band. Later werden onder andere ook de X5 en de eerste generatie van de Z4 in deze fabriek gebouwd. Momenteel worden er uitsluitend X-modellen gebouwd, te weten de X3, X4, X5 en X6.

Elke jaar lopen er ruim 400.000 van deze dikke X-modellen van de band. Volgens BMW’s CEO Harald Krueger wordt zo’n zeventig procent daarvan geëxporteerd, waarmee BMW technisch gezien de grootste netto-exporteerder van de VS zou zijn. BMW heeft in de laatste jaren echter ook flink geïnvesteerd in productiefaciliteiten in Mexico, net als concurrenten Mercedes en Audi. Het laatste bedrijf bouwt in Mexico bijvoorbeeld de populaire Q5.

Zoals we weten is deze ontwikkeling een doorn in het oog van Trump. The Donald wil daarom een importheffing van 35 procent gaan heffen op auto’s die geïmporteerd worden uit het buitenland. Deze maatregelen zorgen voor flinke opschudding onder de autofabrikanten, daar de Verenigde Staten de tweede grootste markt voor auto’s ter wereld is.

Eerder berichtten we al dat Trump ook specifiek het mes op de keel wilde zetten. BMW flinchte ook toen al niet. Dat sentiment wordt nu dus nog eens bevestigd door de topman die vandaag sprak op een congress in Bochum. Krueger had daarbij nog wel een boodschap voor Trump: