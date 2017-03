Subaru XV is niet bang om vies te worden

Deze crossover moet je serieus nemen.

Op de huidige automarkt worden we overladen met SUV’s en crossovers. Veel van dit soort modellen vrezen elke vorm van vuiligheid, want ze zijn enkel verkrijgbaar met voorwielaandrijving. Niet deze nieuwe XV van Subaru. De nieuwe crossover komt namelijk standaard met vierwielaandrijving.

Qua motoren is er nog weinig aanbod. Met de lancering van de XV is de Subaru enkel te bestellen met een 2.0 boxer. Het blok is goed voor 156 pk en 196 Nm. Dit voorjaar doet de Japanse autofabrikant meer informatie uit de doeken over de crossover.