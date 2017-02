Techniek: alles wat je moet weten over spacers

Spoorverbreders: heeft het nut?

Elke auto-eigenaar zit er wel eens aan te denken. “Hoe kan ik mijn auto nét even wat meer onderscheiden?” Uiteraard dromen we allemaal van een Brabus V12 conversie, Callaway supercharger kit of een complete behandeling door de magiërs van Singer. Maar dat zijn meestal prijzige aanpassingen. Met een veel kleiner budget is er genoeg mogelijk om je auto aan te kleden naar smaak. Vandaag behandelen we de spoorverbreder, ook wel de spacer genoemd.

Waarom zou je spacers willen?

Verbeterde looks Betere wegligging Meer ruimte voor grotere remmen Meer ruimte voor bredere banden

Wat zijn spacers eigenlijk?

Spacers, ook wel spoorverbeders genoemd, zijn eigenlijk niets meer of minder dan ronde blokken metaal. Meestal zijn ze van aluminium gemaakt, soms magnesium of een legering van beide. Ze worden geplaatst tussen de velg en naaf.

Waar moet je op letten?

Eigenlijk is het belangrijkste om te weten wat je precies wil bereiken en hoeveel je daarvoor wenst uit te geven. Mocht je helemaal blij zijn met je auto, op de stand van de wielen na, dan zijn spacers een goede oplossing. Maar als je meer van plan bent, is het handig om het één met het ander te combineren. Andere velgen plus verlaging heeft al een enorm effect, als je dan slim je velgen uitzoekt (met een andere ET waarde) dan heb je spacers wellicht niet eens nodig om toch dat effect te bereiken. Volgens sommigen is een spacer een compensatie voor een verkeerde velgen en daar zit zeker wat in.

Wat zijn de voordelen?

Er zijn twee voordelen om spacers te monteren. De eerste is natuurlijk het uiterlijk. Sommige auto’s staan nogal ‘iel’ op hun wielen. Dat wil zeggen: de wielen lijken iets te veel in het midden te staan. Met spacers staan de wielen verder naar buiten. Ergo: een betere stance. Een ander groot voordeel is dat ze ook zo weer gedemonteerd kunnen worden.

Het tweede voordeel is dat je spoorbreedte groter wordt. Bijkomstigheid is dat daardoor de auto een (fractioneel) stabielere wegligging heeft. Ook zal de auto iets gewilliger insturen. Uiteraard zijn deze voordelen afhankelijk hoe extreem je gaat betreft spacers.

Wat zijn de nadelen?

De lagers kunnen zwaarder belast worden. Ook kan het zien dat de banden iets harder gaan slijten. De nadelen komen vooral naar boven als de spacers niet goed zijn uitgekozen en gemonteerd. Een ander nadeel kan zijn dat je de wielkast iets moet verbreden. Ook kunnen de wielen aanlopen en is de stuuruitslag beperkter.

Tot hoever kun je gaan?

Over het algemeen is de maximum breedte per spacer 30 mm. Dat lijkt weinig, maar dit betekent dat de wielen in zijn totaliteit 60 mm verder van elkaar af staan. In sommige extreme gevallen gaat men verder qua afstand, maar dit kan desastreuze gevolgen hebben voor de wegligging en dus veiligheid. Denk aan pure showauto’s waarbij tuning vooral is toegepast voor het indrukwekkende uiterlijk, niet zozeer voor de betere rijeigenschappen.

Wat zijn de alternatieven?

Je kunt het probleem ook anders aan pakken. Als je andere velgen monteert met een andere steek, kun je hetzelfde effect bewerkstelligen. Een andere manier is om de auto iets te verlagen door middel van kortere veren. Daarmee gaan de wielen niet verder van elkaar afstaan, maar je kan zo wel de wegligging verbeteren. Tevens is het een goede oplossing voor het aanpakken van de looks.

Wat gaat mij het kosten?

Vanaf 30 euro kun je ze al aanschaffen. Ons advies: niet doen. De kans op trillingen en navenante schade is redelijk groot. Zelf adviseren wij om voor een gerenommeerd merk te kiezen als H&R of Eibach. Dan zit je op 150 tot 250 euro per setje. Montage kun je zelf doen als je een klein beetje handig bent, maar bij een garage hoeft het niet meer dan een uurtje te kosten.

Waar moet ik aan denken voordat ik spacers ga plaatsen?

Het plaatsen van spacers is vrij eenvoudig. Desalniettemin is het zaak om het goed te voor te bereiden. Wat wil je bereiken met de aanpassingen? Als je alleen spacers wilt monteren, dan ben je snel klaar. Maar als je meer tegelijk van plan bent is het verstandig om dit door iemand met ervaring te laten doen. Een tuner bij voorkeur. Als je andere remmen, veren, dempers, velgen en dus spacers wilt monteren is het zeer belangrijk dat de auto opnieuw uitgelijnd en afgestemd wordt. Vergeet niet dat fabrikanten lang bezig zijn om de wegligging van een auto te optimaliseren. Daar ga je dus wel aan tornen, dus zorg dat je een veilige marge aanhoudt.

1. Afhankelijk van het type spacer moet je rekening houden met je schroef. Op het moment dat je een behoorlijk dikke spacers gaat monteren, is het aan te raden om ook te kiezen voor langere schroeven. Je hebt immers minder schroefdraad over.

2. Een tweede aspect is de zogenaamde centreerring. Ga je voor bescheiden verbreding dan is dat niet nodig, maar bij grotere afwijkingen is het wel belangrijk. De centreerring zorgt ervoor dat de spacer beter vast zit en het wiel beter op zijn plaats houdt.

Conclusie

Een spoorverbreder is een manier om de looks van je auto subtiel maar merkbaar te verbeteren. Ook kan het de rijeigenschappen bevorderen, maar dan dient de spacer wel met zorg uitgekozen en gemonteerd te worden. Het grote voordeel is dat de merkbare voordelen niet veel hoeven te kosten. Ook wel eens prettig!