Ricciardo geeft toe: “Heb de ballen verstand van techniek”

Daniel Ricciardo had een moeizaam F1 seizoen na zijn overgang naar het team van McLaren. In een podcast geeft hij nu toe waar het aan zou kunnen liggen. De honingdas heeft naar eigen zeggen geen verstand van techniek.

Voor een aantal coureurs die van team wisselden voorafgaand aan afgelopen seizoen bleek de stroggel opeens echt te zijn. Een aantal coureurs, waaronder hoog aangeschreven ervaren rotten als Perez, Vettel en Ricciardo viel de overstap zwaar. Vettel kreeg het redelijk onder de knie en Sainz imponeerde door de enige van de overstappers te zijn die uiteindelijk echt goed uit de verf kwam. Doch Ricciardo hoewel Ricciardo en Perez beiden hun seizoen redden door een race te winnen, bleven ze over het algemeen aanmodderen met hun auto’s.

Dat is best opvallend te noemen. Waar je tot medio jaren ’90 nog wel eens verschillen tussen teamgenoten zag van meer dan een seconde in kwalificaties, was dat de laatste jaren immers teruggedrongen tot max drie à vier tienden. Was je meer dan een halve seconde langzamer dan je teammaat, gold dat eigenlijk gewoon als slecht. Daniil Kvyat bijvoorbeeld was hooguit twee à drie tienden per ronde langzamer dan zijn teammaten. Toch werd hij daarom 257 keer ontslagen door Helmut Marko en ook nog een keer ontslagen door Kelly Piquet.

Hoewel er op papier niet zoveel aan de regels veranderde voor het afgelopen seizoen, bleek de impact op de auto’s groot te zijn. Dat zagen we niet alleen terug in de krachtsverhoudingen tussen de teams, maar ook in de krachtsverhoudingen tussen de coureurs. Verschillen waren opeens groter. Bij Alpine was het helemaal raar. Daar was het ene weekend de ene coureur en het andere weekend de andere coureur veel sneller. Kennelijk waren de auto’s erg gevoelig voor het vinden van de juiste afstelling of de juiste manier van rijden.

Dat Ricciardo zijn McLaren niet aan de praat kreeg, heeft wellicht te maken met zijn gebrek aan technische kennis. Dat de honingdas een begnadigd coureur is die lekker laat kan remmen dat weten we. Doch ooit zag ik ergens een gesprek van DR3 met Jenson Button waarin de Brit stijl achterover sloeg van het gebrek aan kennis over hoe je onderstuur en overstuur aanpast door de vleugels anders in te stellen. Jenson Knoopje vroeg daarbij op een gegeven moment letterlijk aan Daniel ‘en hoeveel jaar rijd jij nu F1?’. Helaas kon ik dit fragment niet direct terugvinden dus jullie zullen mijn woord ervoor moeten aannemen, of het woord van Ricciardo zelf.

De Ozzie geeft namelijk in The Gypsy Tales podcast toe dat hij echt de ballen verstand heeft van techniek. De honingdas doet zelfs uit de doeken dat hij wel eens gniffelt samen met zijn vrienden om het feit dat hij één van de meest geavanceerde auto’s ter wereld bestuurt, maar amper weet hoe hij een band of bougie moet vervangen. Toch is dit geen reden tot schaamte voor Ricciardo, juist integendeel:

Ik vind het juist fijn om er niet zoveel verstand van te hebben. Daniel Ricciardo, vindt net als Kendrick ignorance bliss

Waarvan akte. Wat denk jij, is het van toegevoegde waarde als een coureur ook een beetje van de technische hoed en rand weet? Zou Ricciardo net als Cole Trickle aan de bak moeten om wat meer te leren uit professioneel oogpunt? Of is een coureur die instapt en gas geeft maar de rest overlaat aan technici prima? Laat het weten, in de comments!