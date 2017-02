Trackday met Lamborghini loopt uit op drama

De bestuurder van de Italiaanse supercar verloor de macht over het stuur met alle gevolgen van dien.

Als je niet in het bezit bent van een rijkelijk gevulde portemonnee dan zijn er voldoende alternatieven om toch kennis te maken met de exclusieve wereld van het snellere autospul. In Nederland kan dit bijvoorbeeld op Zandvoort.

Zo ook in Las Vegas, bij SpeedVegas. Dit bedrijf biedt een ervaring met supercars aan geïnteresseerden op een circuit. Deelnemers kunnen plaatsnemen achter het stuur van onder andere een Ferrari 458, een 911 GT3 of zelfs een Aventador.

Helaas ging het dit weekend gruwelijk mis op het circuit van het bedrijf in de Amerikaanse gokstad. Een klant in een witte Lamborghini verloor de macht over het stuur en de supercar spinde van de baan en vatte vlam. De bestuurder en rijinstructeur kwamen bij het ongeval om het leven.

De politie onderzoekt het fatale incident. In een statement zegt SpeedVegas het ongeval ten zeerste te betreuren en volledig mee te werken aan het ingestelde onderzoek van de autoriteiten.

Fotocredit: Jill op Twitter