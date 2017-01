Van welke bestelauto is dit de laadruimte?

Kleine hint: dit 'busje' is uiterst geschikt voor het snellere koerierswerk.

Er staat de bestuurder van deze bestelauto namelijk 585 pk tot zijn beschikking, komende uit een door turbo’s geholpen 5.5 V8. Je kijkt hier inderdaad naar een Mercedes-AMG-product, maar niet naar de GLE of GLS die je heel misschien nog zou verwachten op grijs kenteken. Die eerste kwamen we namelijk al eens tegen als bestelwagen, een GLS als klusbus troffen we hier.

Nee, dit is de GLE CoupĂ© in AMG 63-uitvoering, met een voor bestelauto’s oh zo praktische aflopende daklijn. Zou de eigenaar deze auto soms hebben laten ombouwen om zo ongeveer 500 euro aan mrb op jaarbasis te betalen en andere fiscale voordelen te genieten? Vast niet…

De eigenaar is zijn bestelauto in ieder geval beu, want de GLE Coupe 63 staat nu hier te koop voor een niet genoemd bedrag. Op de teller staat slechts 14.500 kilometer, dus je kunt potentieel nog heel wat pakketjes vervoeren. Toch liever diesel stoken? Check dan ook even deze BMW X5 M50d op grijs kenteken.

Met dank aan @milan voor de tip!