Skoda Enyaq Coupé: een lekkere dikke sjaak

Dat oogt een stuk beter dan dat gecamoufleerde exemplaar van laatst.

Net als de Volkswagen ID.4, krijgt ook de Skoda Enyaq een variant met een aflopende daklijn. De autoindustrie noemt dat een SUV Coupé. Van die term mag je vinden wat je wil, voor het gemak noemen we het ook maar zo. En dit is de Skoda Enyaq Coupé iV.

De Volkswagen ID.5 oogt een beetje saai, wellicht dat de Skoda Enyaq Coupé straks beter te pruimen valt. Deze schetsen geven in elk geval een goede indruk. Maar laat je niet foppen. Want een auto ziet op officiële schetsen, met 37-inch velgen en een dikke verlaging, er altijd dik uit. Het is uiteindelijk afwachten wat het productiemodel gaat doen.

Enkele kenmerken van de Skoda Enyaq Coupé zijn, naast de aflopende daklijn, een kleine achterspoiler en dorpels in carrosseriekleur. Door de gunstigere aero moet je ook nog eens verder kunnen komen op een acculading.

Over een paar weken weten we pas echt hoe de vork in de steel zit. Op 31 januari is de onthulling van de Skoda Enyaq Coupé. Laten we hopen dat het inderdaad die lekkere dikke sjaak is zoals op de schetsen. En anders kan je altijd nog zelf het heft in eigen hand nemen. Verlagen die boel én een setje fraaie velgen.