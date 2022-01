Koop deze oude BMW 2-Serie Gran Coupé op Marktplaats

Voor minder dan 3.000 Euro rijd jij weg in deze BMW 2-Serie Gran Coupe die op Marktplaats geadverteerd staat.

De BMW 2-Serie Gran Coupe is niet iedereens favoriete BMW. Door zijn voorwielaandrijving en klassieke FWD-proporties, halen ‘echte kenners’ er de neus voor op. Maar, de 2 GC is wel een lekker praktische bak voor een gezin met (jonge) kinderen. En hij is natuurlijk relatief betaalbaar, in vergelijking met een dikke Fünfer of Siebener.

Toch kunnen we ons voorstellen, dat het budget niet toereikend is voor een nieuwe Zweier, of dat je het geld gewoon liever ergens anders aan uitgeeft. In dat geval, is het altijd nog een optie om Marktplaats aan te vuren en een gebruikt exemplaar op de kop te tikken. In dit geval vonden we dit exemplaar uit 1991, in een chique kleur beige met een blauwe pinstripe om de beltline te accentueren. Destijds was dat ongetwijfeld een dure optie. We weten immers hoe dat werkt bij de premium Duitsers.

Het profiel van de auto, wordt gekenmerkt door het zogeheten tijdloze threebox design. Een forse frontoverhang, signaleert dat het hier om een praktische voorwielaandrijver gaat. Achter de voorwielen, volgen er dan al snel twee deuren, met een extra zijruitje boven het achterwiel om het optische zwaartepunt niet te veel op de neus te hebben. Daarachter komt dan nog een overhang aan de achterkant, die ongeveer net zo groot is als de frontoverhang. Een puur design in perfecte balans dus. Vraag een kind een sedan te tekenen en je krijgt iets als dit.

Onder de kap, huist in dit geval geen sneue driepitter, maar een luxe vierpitter met een inhoud van circa 1.600 cc. Desondanks had de 2-Serie Gran Coupe van 1991, in tegenstelling tot het huidige model, nog geen last van uitlaatinflatie. Aan de achterzijde priemt slechts een enkel pijpje onder de bumper door. Gewoon netjes zoals dat heurt dus. Echte premium kenmerkt zich soms ook in eenvoud.

De klep met twee beugels opent de deur naar de bagageruimte, die door de hoge kont verrassend fors is uitgevallen. Deze auto mag dan gaan om de badge appeal, maar dat wil niet zeggen dat praktische bruikbaarheid een ondergeschoven kindje is. In het interieur vind je kwalitatief hoogwaardig Duits stof terug op de zetels. Centrale vergrendeling is uiteraard aanwezig en een open dak zorgt voor frisse lucht in het interieur. Airco is helaas niet aanwezig. Daar moest je bij BMW nog voor bijbetalen in 1991.

Maar goed, dat weten de buren niet als deze premium blepper op de oprit staat. En daarvoor hoef je niet heel diep in de buidel te tasten. Ondanks dat dit Duitse Dickschiff pas 110.000 kilometers achter de kiezen heeft, is ‘ie voor minder dan 3.000 Ekkermannen al de jouwe. Koop dan!!1!