Verrek, het is de Pagani Huayra Roadster!

Dakloos dandyïsme in optima forma.

Pagani heeft rustig de tijd genomen voor de ontwikkeling van de Huayra Roadster, maar binnenkort is het zover! Op de aankomende beurs in Genève wordt de cabrio aan het grote publiek getoond. Tot die tijd (maart 2017) zul je het dus effe met bijgaande plaatjes moeten doen.

Onder de kap ligt natuurlijk die vette V12 van AMG. Vermogens weten we nog niet al kun je rustig uitgaan van een pk of 800. Wat ons betreft oogt de Roadster op bijgaande plaatjes wat vrouwelijker dan de coupé, met name aan de achterzijde. Over enkele maanden weten we zeker of dat inderdaad zo is.