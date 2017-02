VIDEO: dief ramt Audi RS3 door showroomruit Veenendaal

Waarom betalen voor auto's als je ze ook gratis door de glazen pui van een autobedrijf kan rammen?

Het was loos in Veenendaal zondagavond. Rond kwart voor elf verschafte een inbreker zich toegang tot de vestiging van Van Leeuwen auto’s. Hij brak vervolgens het kantoor én de kluis open om de sleutels van een Audi RS3 (zwart, kenteken 7-THZ-20) vandoor te gaan. Er was nog één kleine beperkende factor: de auto stond binnen. Geen probleem voor deze dief, want koelbloedig rijdt hij de auto iets naar achteren om hem vervolgens dwars door ruit van de showroom te rammen en er met flinke snelheid vandoor te gaan.

De dief heeft wellicht iets te vaak Gone in 60 Seconds gekeken, maar het leverde wel resultaat op. De mannen van Van Leeuwen zijn (logischerwijs) bang dat de auto voor een ramkraak of iets dergelijks gebruikt zal gaan worden. Ze vragen eenieder om de ogen open te houden. Wij gaan er niet vanuit dat de RS3 nog op dezelfde kentekenplaten zal rondrijden, maar wellicht dat de gesloopte showroomruit wat extra krassen heeft achtergelaten op de neus, motorkap en het dak. En wellicht dat dat kan verraden dat het om deze auto gaat. Chassisnummer is overigens WUAZZZ8P1D1901481. Brengt u de politie even op de hoogte als u meer informatie heeft?

Iedereen bedankt voor de tips!