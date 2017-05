Volkswagen Golf IV R32 – video, aankoopadvies & historie

Tegenwoordig is de Golf R niet meer weg te denken uit Volkswagens modellijn, maar het begon ooit met deze auto. De Golf IV R32.

Of misschien is dat niet helemaal correct. Het was de eerste Golf die een typeaanduiding met een R kreeg, maar de Golf R32 was het Golf IV-alternatief voor de Golf III VR6. Maar Volkswagen wilde met de R32 aantonen dat het ook grote motorblokken voorin een Golf kon hangen zonder dat deze alleen maar onderstuurd rechtdoor zouden zeilen. Daarnaast was de Golf IV GTI niet waar de fans van het merk op gehoopt hadden, dus ze wilden een écht gave Golf. En met de R32 moest dat helemaal goed komen. Dat lukte, want hoewel Volkswagen oorspronkelijk niet meer dan 5000 stuks wilde verkopen, werden dat er uiteindelijk ruim 12.000. Daarvan gingen er 5000 naar de Verenigde Staten, 7000 bleven in Europa.

De Golf R32 kreeg een 3.2 VR6 voorin, hence het “32” gedeelte in de typeaanduiding. De “R” staat voor “Racing” overigens, mocht je je dat nog afvragen. Maar terug naar dat motorblok: deze was standaard gekoppeld aan 4Motion vierwielaandrijving en naar keuze een DSG of een handbak, beide met zes versnellingen. De motor levert 241 pk en 320 Nm koppel. Sprinten naar 100 gaat in 6,6 seconden, of 6,4 met de DSG. De topsnelheid is 247 kilometer per uur. Het is één van die voorbeelden van de Volkswagen Group die spulletjes deelt: de motor, vierwielaandrijving en ophanging zijn vrijwel ongewijzigd overgenomen uit de Audi TT 3.2.

Prima recept voor flink doorknallen dus. Let wel: we hebben het hier over een vijftien jaar oude auto, destijds waren dit serieus snelle auto’s. En dus mochten ze ook best een beetje dik ogen. Dat werd gerealiseerd met 18 inch Aristo wielen (eerst door OZ, later door Ronal geleverd) met 225/40 rubbers, een 32 millimeter verlaagd onderstel en geüpgrade remmen met schijven van 334 mm, met hoogglans blauwe remklauwen. Ook is er een andere voorbumper met drie flinke luchtinlaten en zijn er aangepaste sideskirts voor extra body. Aan de achterzijde is een spoiler en ook een flink vettere bumper gemonteerd, met een dubbele Klappenauspuff (ontwikkeld door Remus) die er geen twijfel over laat bestaan dat er een vlotte jongen bij je wegrijdt. Hoewel, die uitlaat is misscchien wel het meest gekopieerde item op de Golf IV. Hoe vaak we daar geen dieselroffel uit horen komen… Hoe dan ook: deze uitlaat geeft meer (of minder) herrie afhankelijk van hoe je rechtervoet zich gedraagt, door een klep open te zetten die extra uitlaatgassen middels een onderdrukleiding direct naar de einddemper voert. En dan is er nog het interieur: sportstoelen met geïntegreerde hoofdsteunen en een dikker stuurwiel zijn daarbij de meest opvallende items. Daarnaast zijn er wat aluminium sierelementen te vinden, maar heel veel spannender wordt het verder niet.

Met de komst van de Golf V kwam er ook een nieuwe R32, die qua styling een stuk minder sexy was en door de critici wel als de betere, maar niet per definitie als de leukere auto om te rijden werd ontvangen.



Aanbod op Marktplaats

De Golf IV R32 is zeldzaam, op dit moment staan er vier stuks te koop op Marktplaats.nl. Helaas is de schaarste en de voorspelde verzamelwaarde ook aanleiding voor forse prijzen. Of je moet minstens €15.000 euro voor een Golf IV niet als fors ervaren, dat kan natuurlijk ook. Prijzen lopen op tot €25.000 euro op dit moment, maar volledig originele exemplaren met kilometerstanden onder de 100.000 zijn al voor hogere bedragen voorbij gekomen.

Pluspunten

Goede rij-eigenschappen.

Klassieker in wording.

Echte liefhebbersauto.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten voor de Golf IV R32 gaan we behandelen in dit item. In het algemeen geldt dat de R32 nu een liefhebbersauto is, maar dat niet uitgesloten kan worden dat de auto in handen is geweest van iemand die niet het geld of de behoefte had om de auto goed te onderhouden. Houd daar rekening mee bij het winkelen.

Aandachtspunten

Motorisch

Slecht stationair lopen, missend vermogen en trage reacties op het gaspedaal zijn meestal het gevolg van de luchtmassameter die zijn beste tijd gehad heeft. Vervanging kost ongeveer €150 euro.

Als de auto hapert tussen 2000 en 3000 toeren dan heeft de auto wellicht een ECU-update gemist van Volkswagen. Hier is een recall voor geweest.

De fans van de radiatoren gaan kapot. Als de Climatronic op “Auto” staat moeten ze altijd rustig meedraaien, bijna geluidloos. Als ze onregelmatig of niet draaien moeten ze vervangen worden en dat is best prijzig.

Één van de meest populaire mods is een Milltek uitlaat. Iets meer geluid, iets meer vermogen, maar er is een versie zonder middendemper en een versie mét middendemper. Ga voor de laatste versie als je de auto voor langere ritten of als dagelijks vervoer wil gebruiken. Als je gewoon een flinke bak herrie zoekt, ga je voor de versie zonder middendemper.

Onderstel

Bonkende en tikkende geluiden van het onderstel aan de voorzijde bij volledige stuuruitslag, met name over hobbels bij lage snelheden. De bevestiging van de voorste top mounts is een zwak punt van de R32 en reparaties zijn prijzig.

De achterste veren knappen soms, makkelijk te zien omdat de auto dan scheef gaat hangen.

Verlaging staat de R32 goed, maar het kan wel het differentieel slopen door de veranderde stand van de aandrijfassen.

Elke 30.000 kilometer moet de olie van het Haldex systeem vervangen worden.

Exterieur

Controleer goed of alle panelen dezelfde kleur hebben. De R32 heeft standaard 4Motion, maar ook dat systeem kent z’n grenzen qua grip. Zeker in handen van mensen die hun grenzen qua rijvaardigheid niet kennen.

De achterklep heeft soms last van roestvorming door slechte afdichting rond de handgreep. Je kan de plastic afdichting rond de achterruitenwisser makkelijk loshalen om in de achterklep te kunnen kijken of er roestvorming is.

Interieur

De stoelen zijn in halfleer en volledig leer geleverd. De laatste variant is een stuk gevoeliger voor beschadigingen en de zitting gaat na verloop van tijd lubberen.

Elektrisch

Controleer de werking van het lampje in de deur en of alle deursloten en het alarm goed werken.

Zoek de R32 of een andere auto op Marktplaats.nl.